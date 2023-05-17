等11年 新店十四張B單元都計通過

在中央審11年，新北市新店十四張B單元都市計畫昨天終於通過內政部都委會審議，預計明年中公告區段徵收計畫，2027年完工。在地民眾希望能夠補強公共設施。市府表示，未來可配合地區發展需求，規畫機關、社福、學校、公園等用地，補足在地公設需求。

新店十四張B單元面積約34.47公頃，位在捷運環狀線、安坑輕軌、新店線與小碧潭支線4線交會區，經3次部小組會議、1次大會，去年底再開1次專案小組，昨終於審議通過。因區域內有古厝、水圳、古道、老樹、門樓等地方文史項目，也有民眾陳情意見，因此送審後，不論內政部或新北市都委會都詳細審查，不斷溝通調整，讓開發與歷史記憶都能並存，才一拖11年。

國民黨市議員陳儀君表示，在地需要大型的運動休憩場所、演藝廳，未來開發後也會帶動地方經濟發展，加上B單元隔壁的央北區域有很多住戶搬進來，也期望能規畫完全中學，滿足在地就學需求。民進黨市議員陳永福說，他樂見其成，但行政程序拖太久，地方發展受到阻礙，呼籲市府後續程序要盡快處理。

新北市城鄉局表示，新店十四張B單元採區段徵收方式開發，因位處捷運環狀線南機廠周邊，將配合捷運環狀線十四張站及安坑輕軌十四張站，規畫周邊道路系統及停車場兼轉運站用地，並新設各類公設用地約19.77公頃，比率高達57%。

公設用地包括0.31公頃的機關用地，可供警察、消防機關進駐使用；1公頃社會福利設施用地，提供約1200戶社會住宅及社福設施進駐；2.5公頃學校用地，供設置國民中學與小學複合彈性使用。

另也有4.56公頃公園用地複合使用設置地下化的水資源中心，以及公園綠地面積共計6.08公頃。此外，在捷運機場北側規畫0.53公頃變電所用地，因應未來新店地區居民用電需求。

城鄉局表示，有關樹木保護、地方文史記憶保存等人民陳情意見，市府將於都計內公設用地調整及土地使用分區管制規範，將區內老樹、民生路古道、古厝、門樓、過水橋及部分水圳，以公園、機關、人行步道、建築退縮模式規畫現地保留，並將於後續公園規畫設計時納入前人開墾的貢獻記事。