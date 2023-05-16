蘇巧慧邀小球員體驗職棒 期許登上職業舞台

立法委員蘇巧慧今天起兩天邀5校青少棒球員共230人到新莊棒球場體驗職棒，參觀富邦悍將球團職業球員訓練、球場設施並觀賞球賽。蘇巧慧期待有一天小將們能夠登上職棒舞台。

蘇巧慧表示，樹林、鶯歌、新莊地區有許多優秀的棒球校隊，包括民安國小、福營國中等學校培育許多現役職棒球員，鶯歌工商更在本屆黑豹旗全國高中棒球大賽勇奪季軍。

她說，為了提供校隊球員更好的練習環境，她爭取中央資源，為多校提升練球環境，包括改建福營國中球員休息室、翻新福營國中與民安國小操場跑道、興建尖山國中紅土棒球場及鶯歌工商室內投打練習場。

蘇巧慧指出，藉由體驗活動，不僅能夠讓校隊球員增進對棒球的認識，更能看見球場幕後的工作人員，認識共同打造精彩球賽的幕後英雄。她也和小球員們一起觀看比賽，希望透過這場活動加深大家對棒球的熱情，鼓勵他們繼續努力。

她期待有一天小將們能夠登上職業棒球舞台，「我一定會在場邊替大家大跳應援曲」。