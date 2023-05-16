快訊

獨／「麻辣鍋界香奈兒」驚傳5月底熄燈！招牌麻辣粥成絕響 網哀號：太傷心了

蘇巧慧邀小球員體驗職棒 期許登上職業舞台

中央社／ 新北16日電

立法委員蘇巧慧今天起兩天邀5校青少棒球員共230人到新莊棒球場體驗職棒，參觀富邦悍將球團職業球員訓練、球場設施並觀賞球賽。蘇巧慧期待有一天小將們能夠登上職棒舞台。

蘇巧慧表示，樹林、鶯歌、新莊地區有許多優秀的棒球校隊，包括民安國小、福營國中等學校培育許多現役職棒球員，鶯歌工商更在本屆黑豹旗全國高中棒球大賽勇奪季軍。

她說，為了提供校隊球員更好的練習環境，她爭取中央資源，為多校提升練球環境，包括改建福營國中球員休息室、翻新福營國中與民安國小操場跑道、興建尖山國中紅土棒球場及鶯歌工商室內投打練習場。

蘇巧慧指出，藉由體驗活動，不僅能夠讓校隊球員增進對棒球的認識，更能看見球場幕後的工作人員，認識共同打造精彩球賽的幕後英雄。她也和小球員們一起觀看比賽，希望透過這場活動加深大家對棒球的熱情，鼓勵他們繼續努力。

她期待有一天小將們能夠登上職業棒球舞台，「我一定會在場邊替大家大跳應援曲」。

蘇巧慧

延伸閱讀

王不見王？賴清德赴鶯歌碧龍宮參拜 侯友宜臨時有事未到場

林金結開戰吳琪銘 新北土城、三峽雙強鼎立砲火猛

鶯歌火車站前改造 蘇巧慧批改變習慣成更多問題

搶新北立委席次 新北這4個選區提名人選明確定

相關新聞

新北法制局長穿這件衣服惹議 綠議員批：藐視議會

新北市議會今天一、六審業務質詢，在最後3分鐘，新北市議員林秉宥質詢新北市法制局長吳宗憲說，今天他倆都穿同款衣服，只是顏色...

傳統市場商機流失？南松、永吉等4市場北市府打算收回

台北市推動市場改建，其中南門市場即將在今年5月完工，環南市場也將於明年2024年2月改建完成，不過北市也有四處市場，包括...

等了11年！內政部都委會通過新店十四張B單元都市計畫

等了11年，新北市新店十四張B單元都市計畫今天在內政部都委會審議通過，預計明年中公告區段徵收計畫，2027年完工。B單元...

淡水旅學堂水道之旅 走進滬尾水道祕密花園

新北捷運公司為扶植在地創生及發展輕軌沿線深度觀光，與淡水在地走讀品牌「旅學堂」攜手合作，讓在地旅遊生活化、品質化、深度化，今年5月旅學堂開辦「輕軌覓河-走進滬尾水道祕密花園」活動，第二波在5月20日登場，讓旅客了解淡水的鄉村生態和農村景致，同時感受淡金路、輕軌與田野交錯的視角。

汐止復興里長蕭素真展現女力 從政37年為鄰里

汐止復興里里長蕭素真，從鎮民代表到擔任里長，轉眼已經從政37年，在民國75年，當時女性從政真的很少，不過，一路走來卻展現女力，爭取地方建設為鄰里服務，現在擔任里長從環境綠美化、髒亂地整頓，帶領志工一起經營，也連續八次拿下五星級認證，讓居住品質不斷提升。

淡水舊公所3樓規劃有譜 心理衛生中心年底啟用

位於淡水老街上的淡水舊公所大樓，目前重新規畫一、二樓為公共托育中心，四樓為身障公益小作所，五樓為市民活動中心，經過地方議員與市府局處溝通之後，三樓確定將由衛生局成立新北市心理衛生中心，並預定年底啟用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦