快訊

明全台飆高溫上看34度 「這天」變天愈晚雨勢愈明顯

聽到炎亞綸稅金當場嚇傻！曾國城自爆「只有他的一半」

「台版劉德華」四海幫前幫主張建英將辦告別式 警大陣仗戒備

出門遇到愛 藝人夫妻認養流浪貓一家3口

中央社／ 新北16日電

藝人徐小可與丈夫阿Ben今年過年時，發現門外母貓帶著2隻奶貓流浪，牠們一度被送至中和動物之家收容，但為不讓貓一家3口分開，徐小可夫妻雖已養了3隻貓，仍決定認養

新北市政府動物保護防疫處發布新聞稿表示，藝人徐小可與丈夫阿Ben（白吉勝）家中已經有2隻貓，但去年於中和動物之家再認養1隻幼貓，一家人都很樂意成為鏟屎官。

徐小可表示，今年過年時聽到門外有貓叫聲，後來發現是1隻母貓帶著2隻奶貓。由於奶貓還很小，冬天很冷，他們準備了紙箱和布給牠們保暖，並給牠食物。

她表示，今年3月，小貓已經長大斷奶，她擔心母貓沒絕育可能再次懷孕生小貓，因此請中和動物之家志工幫忙，協助誘捕母貓及2隻小貓，帶至中和動物之家收容及絕育。

雖然家中已有3隻貓，但為了不讓母貓與小貓分開，徐小可表示，經和阿Ben商量後，決定認養這一家3口，給牠們一個溫暖的家。

動保員邱麗芳表示，徐小可一家非常有愛心，聽到他們願意認養流浪貓一家3口，真心替牠們感到開心，雖然母貓及小貓剛開始有點緊張，但相信不久後都可以卸下心防，成為親人溫馴的幸福家貓。

新北市動保處表示， 新北市積極推動犬貓認養，呼籲大家一起支持認養不棄養，愛牠就要養牠一輩子，讓街頭不再有流浪動物，希望毛寶貝們都能找到幸福歸宿。

認養 小貓

延伸閱讀

下暴雨被迫搬家！超機靈貓媽媽帶全家「移民消防車定居」：長期飯票穩了

惹到8＋9被尋仇！流氓虎斑「踢窗闖進家裡」狂揍小貓 動手前還囂張瞪鏡頭

小主人拿罐罐餵流浪貓讓牠嫉妒爆棚！美短暗設陷阱報復：誰教你這麼花心

板橋民族陸橋試辦封閉後將拆除 板橋及中和交界矗立40年

相關新聞

新北法制局長穿這件衣服惹議 綠議員批：藐視議會

新北市議會今天一、六審業務質詢，在最後3分鐘，新北市議員林秉宥質詢新北市法制局長吳宗憲說，今天他倆都穿同款衣服，只是顏色...

傳統市場商機流失？南松、永吉等4市場北市府打算收回

台北市推動市場改建，其中南門市場即將在今年5月完工，環南市場也將於明年2024年2月改建完成，不過北市也有四處市場，包括...

等了11年！內政部都委會通過新店十四張B單元都市計畫

等了11年，新北市新店十四張B單元都市計畫今天在內政部都委會審議通過，預計明年中公告區段徵收計畫，2027年完工。B單元...

新北成蘆橋機車道拓寬 今日開放通車

成蘆大橋五股端下橋處因引道束縮，導致成泰路口汽機車轉向交織混亂近21年，當地尖峰時段每分鐘約40輛汽機車通車，為改善交通...

北市清潔隊員8人因公傷請假天逾1年 議員曝原因

北市環保局清潔隊人力不足，一直無法解決。台北市議員王欣儀下午在警政衛生部門質詢指出，而造成人力缺口主要原因之一是因為「公...

北市共構宅住戶控外牆剝落建商興富發太消極 捷運局澄清

北市南京東路2段捷運共構宅「新東京宅」管委會今控訴，大樓落成至今，外牆結晶化玻璃材質已發生5起剝落，建商興富發建設卻不願...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦