出門遇到愛 藝人夫妻認養流浪貓一家3口

藝人徐小可與丈夫阿Ben今年過年時，發現門外母貓帶著2隻奶貓流浪，牠們一度被送至中和動物之家收容，但為不讓貓一家3口分開，徐小可夫妻雖已養了3隻貓，仍決定認養。

新北市政府動物保護防疫處發布新聞稿表示，藝人徐小可與丈夫阿Ben（白吉勝）家中已經有2隻貓，但去年於中和動物之家再認養1隻幼貓，一家人都很樂意成為鏟屎官。

徐小可表示，今年過年時聽到門外有貓叫聲，後來發現是1隻母貓帶著2隻奶貓。由於奶貓還很小，冬天很冷，他們準備了紙箱和布給牠們保暖，並給牠食物。

她表示，今年3月，小貓已經長大斷奶，她擔心母貓沒絕育可能再次懷孕生小貓，因此請中和動物之家志工幫忙，協助誘捕母貓及2隻小貓，帶至中和動物之家收容及絕育。

雖然家中已有3隻貓，但為了不讓母貓與小貓分開，徐小可表示，經和阿Ben商量後，決定認養這一家3口，給牠們一個溫暖的家。

動保員邱麗芳表示，徐小可一家非常有愛心，聽到他們願意認養流浪貓一家3口，真心替牠們感到開心，雖然母貓及小貓剛開始有點緊張，但相信不久後都可以卸下心防，成為親人溫馴的幸福家貓。

新北市動保處表示， 新北市積極推動犬貓認養，呼籲大家一起支持認養不棄養，愛牠就要養牠一輩子，讓街頭不再有流浪動物，希望毛寶貝們都能找到幸福歸宿。