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新北新店十四張B單元都計案 113年中公告開發

中央社／ =新北16日電

新北市城鄉局表示，內政部都委會今天審議通過新店十四張B單元都市計畫案，土地面積約34.47公頃，預計明年中公告區段徵收計畫進行開發，2027年完工。

城鄉發展局發布新聞稿指出，新店十四張B單元位於捷運環狀線安坑輕軌、新店線與小碧潭支線4線交會地區，都市計畫主要計畫於今天經內政部都市計畫委員會審議通過。

城鄉局表示，新店十四張B單元採區段徵收方式開發，因位處捷運環狀線南機廠周邊，將配合捷運環狀線十四張站及安坑輕軌十四張站，規劃周邊道路系統及停車場兼轉運站用地。

城鄉局表示，區內規劃新設機關用地、社會福利設施用地、學校用地等各類公設用地約19.77公頃，比例高達57%。尤其是公園綠地面積共計6.08公頃。

城鄉局表示，為配合樹木保護、地方文史記憶保存等人民陳情意見，透過公共設施用地配置調整及土地使用分區管制規範，將區內老樹、民生路古道、古厝、門樓、過水橋及部分水圳以公園、機關、人行步道、建築退縮的規劃現地保留，並將於後續公園規劃設計時納入前人對地區開墾的貢獻記事。

捷運環狀線 安坑輕軌 都市計畫

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