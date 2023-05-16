議員憂增長照床加劇急診滿床 北市聯醫將調整空間

台北市長蔣萬安要求聯合醫院增加500床長照床位，但有議員指出，聯醫急診已時常滿床，若再將病床轉為長照床恐加劇此狀況。衛生局回應，將透過調整空間等方式降低資源排擠。

民進黨台北市議員許家蓓透過新聞稿表示，蔣萬安選前提出的「長照3支箭」政策中，第1箭是要台北市聯醫增加500床長期照護床位，而聯醫規畫將部分急性一般病床轉為長照床來達成。

不過，許家蓓調閱資料發現，聯醫各院區從4月1日至5月11日共有80次通報消防局急診滿床、無法收治病人，顯示其他病床可能已經滿載，病人才只能留在急診，若仍堅持要將急性病床轉設長照床，恐排擠病患醫療資源。

許家蓓說，蔣萬安的第2箭是補助私人機構每床每月新台幣2萬元設長照床，但這項政策仍在規劃中，今年已確定無法上路，未來實施期程跟預算數都是未知。

許家蓓進一步表示，蔣萬安當時說要作為「長照3支箭」經費來源的「高齡長照補助款」至今沒有下落，衛生局今年是透過追加3筆共8200多萬元的預算來支應，質疑蔣萬安政見跳票。

台北市衛生局回應，有關第1箭政策，會運用聯醫院內空間調整、擴充，或由衛生局委託廣慈園區等經營住宿式長照機構，降低排擠聯醫急性照護資源。

衛生局指出，為加開長照床，聯醫已規劃編列約3.7億元預算來整修現有空間、加聘人員，盼緩解市民候床及家屬照顧壓力。