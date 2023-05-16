淡水舊公所3樓規劃有譜 心理衛生中心年底啟用

位於淡水老街上的淡水舊公所大樓，目前重新規畫一、二樓為公共托育中心，四樓為身障公益小作所，五樓為市民活動中心，經過地方議員與市府局處溝通之後，三樓確定將由衛生局成立新北市心理衛生中心，並預定年底啟用。

新北市議員鄭宇恩表示，這一處空間去年討論許多方向有親子空間、健身房等等，最後定案由衛生局成立心衛中心，未來將可以服務許多的大小朋友以及長者，都能夠在這裡進行心理諮詢，另外還有團體室空間能夠辦理親子講座等活動，運非常的多元化。

為了強化民眾心理健康，提升社區心理衛生服務，新北市在去年也在新店及中和分別成立新北首座社區心理衛生中心，市府也計劃預計114年前達7處，為民眾提供專業的心理諮商服務與個案管理服務。

未來在淡水也會成立心理衛生中心，而這一座場地除了可以遠眺淡水河美景，更適合放鬆身心靈，讓心理衛生，達到真正的健康。