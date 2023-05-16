汐止復興里長蕭素真展現女力 從政37年為鄰里

汐止復興里里長蕭素真，從鎮民代表到擔任里長，轉眼已經從政37年，在民國75年，當時女性從政真的很少，不過，一路走來卻展現女力，爭取地方建設為鄰里服務，現在擔任里長從環境綠美化、髒亂地整頓，帶領志工一起經營，也連續八次拿下五星級認證，讓居住品質不斷提升。

新北市政府里環境評比下鄉，今(16)日剛好排到了復興里，一樣是先由里長做簡單的解說，而面對評比老師的問題，也細細說明，復興里長蕭素真，這十幾年來，帶著志工一起經營復興里，從環境綠美化到髒亂地整頓，接著還環保再進階，成立黃金資收站也做水樸滿，資源再利用，結果也不負眾望，連續八次都拿到新北市里環境認證五星級，而這次則是挑戰9連霸。

復興里長蕭素真表示，從民國75年當鎮民代表再到市民代表，6屆24年半，民國99年改直轄市以後投入里長選戰，也得到里民支持，里民也對自己有很深的期待，連任了四屆里長至今，參加里環境競賽，每一年都有參加，每次都得到五星級認證，已經得過八次五星級認證，而且復興里里民知識水準都是非常高，大家配合度都非常好，志工也很辛苦協助，所以，讓自己當起來比當市民代表更有成就感，而且跟里民互動又非常好，讓自己很有動力的做到現在。

復興里志工說，蕭里長在復興里做的很好，很認真，所以，志工都很願意付出協助，里長領導志工很棒，為鄰里環境做很多事，也得到過很多的獎，復興里也是拿了多次五星的五星級社區。

看來志工們對里長的評價很高，也的確，蕭素真擔任復興里長己經邁入第四屆，這10幾年來，就帶著志工開始慢慢的整頓改變鄰里環境，除了得過特優里長，環境及辦共餐都拿過不少獎，只見在活動中心裡的牆上，掛了滿滿的獎牌，其實蕭素政從很年輕31歲就開始從政，一開始當鎮民代表，一直到民國99年改直轄市，才又投入里長生涯，誰知這一當又是十幾年過去。

蕭素真說，女生的從政，雖然說男女平等，但始終是有別的，像是比較需要體力或是粗重的工作，對女生是比較吃力，但是因為有志工的協助，所以，感覺上還好，還有女生也比較細心，做事情設想比較週到，也比較任勞任怨，所以，這4屆下來、包括代表任內，手機從來不關機。

這些年來，大家也感受到復興里的改變，復環境維護，辦共餐照顧長輩，閒置地變開心農場、做資收等等，這些都是看的見的成效，接下來還有三年多的任期，蕭素真也希望繼續努力，讓位於市中心的復興里展現高水準。