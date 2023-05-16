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淡水旅學堂水道之旅 走進滬尾水道祕密花園

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北捷運公司與淡水在地走讀品牌「旅學堂」攜手合作，開辦「輕軌覓河-走進滬尾水道祕密花園」活動，第二波在5月20日登場。 圖／紅樹林有線電視提供
新北捷運公司與淡水在地走讀品牌「旅學堂」攜手合作，開辦「輕軌覓河-走進滬尾水道祕密花園」活動，第二波在5月20日登場。 圖／紅樹林有線電視提供

新北捷運公司為扶植在地創生及發展輕軌沿線深度觀光，與淡水在地走讀品牌「旅學堂」攜手合作，讓在地旅遊生活化、品質化、深度化，今年5月旅學堂開辦「輕軌覓河-走進滬尾水道祕密花園」活動，第二波在5月20日登場，讓旅客了解淡水的鄉村生態和農村景致，同時感受淡金路、輕軌與田野交錯的視角。

這次遊程將走訪，滬尾水道是台灣最古老的水道之一，也是全台第一條自來水管道，在這裡，遊客可以欣賞古色古香的文化古蹟、清新的山林氛圍、自然的水資源和友善的小農耕作，還可以了解台灣水資源的歷史和文化，以及小農耕作的生活方式。接著由真食手作主廚廖千慧研發的「覓河套餐」，讓旅客感受淡水河岸的美景和在地特色。

真食手作主廚說，餐點採用零添加食材，包含水中精靈沙拉、覓河風光香蕉木蓮汽泡飲以及特別使用日式料理的玉子燒等獨具特色的美食。

淡水旅學堂負責人李琪表示，淡水山河交匯下的旅遊體驗非常特別。淡海輕軌是低碳綠色交通運具，使旅遊更加環保。由在地帶路人帶領旅人穿過山林、拜訪滬尾自來水道祕密花園，以生態及人文體驗為主軸，融合文化、生態、土地、信仰和食物。期盼融入永續發展目標(SDGs)精神，探索更多淡水的文化與特色，找回在地觀光價值。

淡水河 淡海輕軌

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