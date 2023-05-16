新北成蘆橋機車道拓寬 今日開放通車

成蘆大橋五股端下橋處因引道束縮，導致成泰路口汽機車轉向交織混亂近21年，當地尖峰時段每分鐘約40輛汽機車通車，為改善交通動線混亂狀況，養工處施工改善拓寬後，下午機車道先開放通車，整體工程將於今年7月底完工。

新北市長侯友宜今日前往現場視，他說，成蘆橋的蘆洲五股端下橋處，有許多汽機車因混流問題，造成交通事故，市府借旁邊的洲后路及五股體健公園拓寬路面，改建橋的兩端，使汽車與機車不再混流，可讓安全問題大幅減少。

新北市工務局指出，成蘆橋是交通部公路總局於2002年興建，橫跨塭仔川，為往返五股與蘆洲兩區的重要幹道，交通量大，橋面段為2汽車1機車道，經五股下橋匝道處則束縮為2汽機車混合車道，經常發生交通事故。為保障汽機車行車安全，市府推動將五股端橋梁拓寬，設置機車專用車道，提供用路人更安全的行車環境。

工務局長祝惠美表示，「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」包含臨時便道設置、橋側機車道拓寬、成德陸橋改建、洲后路移設及新設人行道等項目。

祝惠美指出，全案2022年6月開工，整體工程今年7月底完工，工程總經費為9403萬元，其中營建署補助4078萬元。機車道拓寬段現在已經完工，先行先行開放機車道拓寬段供機車族使用，預計能減少汽機車交織所衍生的交通事故。

民眾林先生指出，自己是機車族，每天往返蘆洲、五股，現在引道通車後，道路寬度明顯變寬，終於不用再跟汽車爭道，感覺相當安全，相信這個路段未來的車禍會明顯減少。