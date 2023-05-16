新北淡古館10座古蹟5月18日免費入館 再送限量好禮

5月18日國際博物館日，新北市立淡水古蹟博物館推出轄下10座古蹟免費入館、「紅城小舖」自營商品8折與送出5大好禮等活動，遊客只要依建議路線走完古蹟，就能兌換限量好禮。

新北市立淡水古蹟博物館今天發布新聞稿表示，將在5月18日國際博物館日推出「518微逛古蹟輕旅行」；遊客只要自淡水海關碼頭出發並領取集章卡，依照建議路線依序走完得忌利士洋行、淡水街長多田榮吉故居及前清淡水關稅務司官邸（小白宮），並蓋完紀念章，就能在小白宮免費兌換1瓶保久乳及1支春一枝冰棒，限量200組。

另外，6月30日前在淡水紅毛城「紅城小舖」臉書粉絲專頁按讚或追蹤IG，可再換「粉絲專屬限定禮」1組，限量200名。同日在「紅城小舖」前50名購買保久乳者可兌換「玩印海關」體驗卡1張，遊客憑體驗卡可在下午2時至4時於淡水海關碼頭B棟倉庫帶回絹印帆布袋。

淡古館長黃麗鈴表示，今年是新北市立淡水古蹟博物館成立18年，特別推出「光陰淡水－18歲靚事」系列活動，每月將推出各種不同型態體驗活動，已在得忌利士洋行推出最新的常設展「淡水古蹟微型博物館」，剛整修完工的滬尾小學校禮堂，也陸續辦理節慶活動，近期預計還有古蹟波麗士、兒童藝術夏令營等活動，精彩可期。