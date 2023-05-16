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成蘆大橋機車道拓寬通車 新北估可減少交通事故

中央社／ 新北16日電
新北市長侯友宜。聯合報系記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜。聯合報系記者季相儒／攝影

獲中央經費補助辦理的「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」，經近2年施工，機車道拓寬工程今天完工通車，新北市政府表示，預估將可有效減少汽機車交織所衍生的交通事故。

「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」包含臨時便道設置、橋側機車道拓寬、成德陸橋改建、洲后路移設及新設人行道等項目。工程自111年6月開工，工程總經費新台幣9403萬元，營建署補助4078萬元。機車道拓寬工程今天完工通車。

市長侯友宜今天上午視察表示，成蘆大橋五股端下橋處因汽機車混流，常有交通事故，希望藉拓寬五股端橋梁，設置機車專用車道，讓汽機車分流，保障用路人行車安全，今天下午先行開放機車道拓寬段。

侯友宜說，機車道藉橋旁的洲后路路面進行拓寬、橋梁重新設計，並協調體健公園部分土地設置為施工期間臨時道路，今天先行開放機車道拓寬段，整體工程預計於7月底完工，期待提升五股交通安全。

工務局長祝惠美指出，「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」機車道拓寬段於5月中完工後先行開放通車，預估可減少汽機車交織所衍生的交通事故。

車道 侯友宜

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