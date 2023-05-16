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防泡水車慘劇重演 北市推多管道提醒、4小時後拖吊

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市停車管理工程處在堤外停車場設置告示牌與繳費單提醒登錄簡訊通知，提醒車主防汛期間應注意颱風、豪雨等資訊，避免愛車受損或被拖吊罰款。圖／北市停管處提供
北市停車管理工程處在堤外停車場設置告示牌與繳費單提醒登錄簡訊通知，提醒車主防汛期間應注意颱風、豪雨等資訊，避免愛車受損或被拖吊罰款。圖／北市停管處提供

去年10月「尼莎」颱風外圍環流帶來豐沛水氣及災情，還因柯市府通報不及，台北市百齡橋堤外數十輛車泡水，引發民怨。對此，北市停管處推動新政策，包括新增民眾登錄防汛簡訊通知、在堤外牌面及繳費單上宣導、宣布「只出不進」後4小時內未移車，即拖吊並裁罰1800元至4800元。

汛期來臨，為避免車主未收到通知沒移動堤外車輛而成泡水車，台北市停車管理工程處推出4項政策，以多重管道提醒民眾水門關閉時段。包括市府宣布堤外「只出不進」起4小時，屆時未移車者將直接拖吊車輛，車輛未撤離者，其所受損害由車輛所有人自行負責。

根據河濱公園車輛停放禁止及限制事項，平時或颱風、超大豪雨期間違規停車之處罰原則，大型車罰4800元、移至費3000元、保管費半日250元；小型車罰2400元、移至費900元、保管費半日100元；機車罰1800元、移至費200元、保管費半日25元。

北市也推動多元管道通知。除了留意媒體新聞廣播等颱風、豪大雨資訊，北市停管處表示，現在有水利處的「戀戀水綠臺北水利」LINE官方帳號，只加入好友，或下載台北市行動防災App，就能收到防汛通知。

停管處說，民眾也能上網登錄防汛簡訊通知，可至「停車查詢一站式服務網」完成認證，登入後至車主專區、車主修改、綁定車輛、新增車輛，選擇車種並填寫車號，再勾選「防汛通知服務」 。

此外，停管處也在堤外停車場增加提醒牌面、紅布條標語及提防牆面彩繪、公有路外停車場跑馬燈、CMS（停車資訊可變標誌）等管道加強宣導，也在停車繳費單上放置「登錄防汛通知」的QR Code，避免車輛泡水受損與拖吊罰鍰。

北市停車管理工程處在堤外牆面彩繪，提醒車主防汛期間應注意颱風、豪雨等資訊，避免愛車受損或被拖吊罰款。圖／北市停管處提供
北市停車管理工程處在堤外牆面彩繪，提醒車主防汛期間應注意颱風、豪雨等資訊，避免愛車受損或被拖吊罰款。圖／北市停管處提供

北市 車主 颱風

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