防泡水車慘劇重演 北市推多管道提醒、4小時後拖吊
去年10月「尼莎」颱風外圍環流帶來豐沛水氣及災情，還因柯市府通報不及，台北市百齡橋堤外數十輛車泡水，引發民怨。對此，北市停管處推動新政策，包括新增民眾登錄防汛簡訊通知、在堤外牌面及繳費單上宣導、宣布「只出不進」後4小時內未移車，即拖吊並裁罰1800元至4800元。
汛期來臨，為避免車主未收到通知沒移動堤外車輛而成泡水車，台北市停車管理工程處推出4項政策，以多重管道提醒民眾水門關閉時段。包括市府宣布堤外「只出不進」起4小時，屆時未移車者將直接拖吊車輛，車輛未撤離者，其所受損害由車輛所有人自行負責。
根據河濱公園車輛停放禁止及限制事項，平時或颱風、超大豪雨期間違規停車之處罰原則，大型車罰4800元、移至費3000元、保管費半日250元；小型車罰2400元、移至費900元、保管費半日100元；機車罰1800元、移至費200元、保管費半日25元。
北市也推動多元管道通知。除了留意媒體新聞廣播等颱風、豪大雨資訊，北市停管處表示，現在有水利處的「戀戀水綠臺北水利」LINE官方帳號，只加入好友，或下載台北市行動防災App，就能收到防汛通知。
停管處說，民眾也能上網登錄防汛簡訊通知，可至「停車查詢一站式服務網」完成認證，登入後至車主專區、車主修改、綁定車輛、新增車輛，選擇車種並填寫車號，再勾選「防汛通知服務」 。
此外，停管處也在堤外停車場增加提醒牌面、紅布條標語及提防牆面彩繪、公有路外停車場跑馬燈、CMS（停車資訊可變標誌）等管道加強宣導，也在停車繳費單上放置「登錄防汛通知」的QR Code，避免車輛泡水受損與拖吊罰鍰。
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