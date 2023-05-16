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安坑輕軌旁國有地遭占 改設機車格

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
安坑輕軌安康站附近安民街國有地遭占用，新店區公所改設機車格。圖／新店區公所提供
安坑輕軌安康站附近安民街國有地遭占用，新店區公所改設機車格。圖／新店區公所提供

安坑輕軌通車帶動地方發展，尤其加開區間車的老市區更是如此，停車需求也陸續浮現，其中在靠近輕軌安康站一帶的安民街，國有空地卻長期遭車輛占用，引發民眾不滿。新店區公所表示，接獲反映後已會勘、規畫，新設機車格給民眾使用，發揮國有地效益，也舒緩停車需求。

新店安坑地區安民街貫穿安坑市區，緊鄰安坑輕軌安康站至陽光運動公園站一帶，但安民街79號一處國有空地卻長期遭占用，影響公園出入口進出動線，也讓機車族少了停車空間。地方居民說，該空地緊鄰設有托老托幼及圖書館的柴埕活動中心，不少人常常亂停，一停就很久，希望能解決問題。

新店區公所說，安民街79號對面國有空地長期遭車輛占用，經柴埕里辦公處反映及相關單位會勘討論後，決議規畫為機車停車格，讓閒置國有土地發揮最大的效益。因路面有破損情形，公所辦理路面刨鋪工程，再由新北交通局繪設機車格開放使用。

淡水區公所工務課提到，過去在輕軌漁人碼頭站的淡海路與淡海路165巷路口人行道，也有國有地長期遭附近飯店占用當迎賓空間，附近民眾也拿來做私人停車使用，導致人車爭道。

新北工務局表示得知情況後，以「新北美樂地2.0」專案處理，要求飯店自行拆除違建，完成人行道鋪面更新，提升都市街道景觀，餘裕空間部分也設置連續草皮綠帶及15格機車位供民眾使用。

安坑輕軌 人行道 新北

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