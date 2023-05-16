缺工缺料嚴重 新北建照展延2年

缺工缺料嚴重，公私工程皆嚴重延宕，新北市工務局宣布去年領得的建照、雜照可展延2年，但仍受10年總工期限制，受惠建照共520件。業者說，若不展延，執照到期恐造成雪崩式連鎖效應，出現大批半成品屋，否則就將影響品質。有議員質疑市府為特定建商開後門；工務局指建築法中已有展延規定，不會無限期展延，也不是每案都適用。

近年受疫情影響，加上缺工，物價指數上漲，嚴重影響工程進度。基於這些因素，新北市工務局針對去年領建照的建案，增加建築年限2年，工務局表示，疫情等因素造成的缺工缺影響全台，決定透過行政模式紓困，多給建商一點時間。

依建築規模，預計蓋1層地下室可展延5個月，地上1層樓3個月。工務局表示，若建築物較高或是開挖較深，即便算出來的數字超過10年，也不能超過10年的法定完工期限，且建商要在建照到期前1年提出需求，因審查部分還需邀集建築師與專業技師公會共同審查，依照個案狀況酌審核。

工務局表示，此次針對2022年建案適用，但最終還是會受到新北市建築管理規則第14條，施工期間若無法如原本工期完工，最高展延期限為10年，不會無限期展延，也不是每案都適用。

有業者表示，目前手上工程很多都快到期，可是卻無法符合規定完工前1年的條件提出申請，心裡很著急，到時候實際完工程度會與預期有落差，恐影響品質。

新北市議員李宇翔質疑，市府規定的相關規範不夠明確，既然是為了缺工缺料要解套，就要更明確制定SOP，把具體條件匡列出來，有適合條件的建商就會申請。市府要求建商在建照到期前1年申請，根本不符合現在許多業者的條件，質疑根本是在為特定人士開後門。

工務局表示，目前施工建照共1418件，若建商真的無法符合規定申請，可依建案相關容積獎勵變更設計，讓規模增加就可展延建照時間、增加工期。若截至完工期還沒蓋完，可依中央規定，建商實際完工規模多少，提出變更設計後再核發執照。