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蔣萬安提社宅5萬戶 挨批畫餅

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒／台北報導
民眾黨台北市議員林珍羽（左起）、黃瀞瑩、陳宥丞、張志豪昨天出席台北市議會質詢時一起站在發言台旁舉牌，指台北市長蔣萬安（右一）的社會住宅政策在選後龜縮。記者余承翰／攝影
民眾黨台北市議員林珍羽（左起）、黃瀞瑩、陳宥丞、張志豪昨天出席台北市議會質詢時一起站在發言台旁舉牌，指台北市長蔣萬安（右一）的社會住宅政策在選後龜縮。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安上任近半年，先前遭批評任內毫無社宅規畫，昨天赴議會專案報告，蔣提出至民國115年，已盤點新增潛力基地約7千戶，目標第一任期卸任前興辦社宅達5萬戶，遭議員質疑畫大餅。民眾黨議員昨更在議場要求簽署「持續興建社宅承諾書」，蔣拒簽，並對承諾書「不要龜縮」四字有意見，引發民眾黨議員高喊「選前承諾、選後龜縮」。

蔣萬安昨赴議會專案報告社宅規畫、社子島等，蔣萬安重申，市府會透過多元管道，持續興辦5萬戶社宅目標努力，蔣也盤點他第一任期從民國112至115年，任內將完工7627戶、開工2820戶社宅，並新增潛力基地約7000戶，預估還有都更分回2700戶、民間包租代管2000戶，加上前市長郝龍斌、柯文哲任內規畫興建，及中央興辦、既有公有住宅等，至民國115年任期結束，社宅可達近5萬戶。

議員黃瀞瑩批評，蔣昨天的報告從今年至115年憑空生出7000戶社宅，應向市民說明清楚7千戶哪裡來？議員張志豪也質疑，蔣社宅規畫包括運用民間資源，包括各類身分租金補貼、包租代管戶，但包租代管是現有資源的優化管理，與興建社宅總量增加不同，要求蔣不要混淆。

議員陳怡君質疑，蔣萬安的新增潛力基地約7千戶，根本沒提基地來源，只是畫大餅、不負責任，東湊西湊想辦法湊齊。

蔣萬安回應，他已承諾持續推動社宅，腳步不會停下來。發言人殷瑋說，感謝前市長柯文哲喊出8年5萬戶目標，並在8年任內完工4954戶，若加上前市長郝龍斌任內規畫開工及取得的1566戶，總計有6520戶；另外，目前仍施工、待開工、招標及規畫中的社宅戶數，8年總數是1萬332戶。

殷瑋提到，北市府社宅規畫，除自建，還會透過公私協力，納入公辦都更、EOD、TOD、都更分回、容獎回饋、包租代管等多元管道，努力往5萬戶邁進。

社宅 議員 蔣萬安

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