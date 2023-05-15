新北捷運沿線12處塔吊 明日中午前全數完成稽查

台中捷運行駛中卻「飛來橫禍」，畫面駭人，引發各界關注沿線工地情況，新北工務局表示，目前已經盤點全市有56處塔吊，這兩天更針對捷運沿線12處稽查，預計明天中午前全數完成。

台中捷運路線因鄰近興富發建案工地釀嚴重工安意外，業者的施工吊臂不慎砸落行駛捷運撞上，不僅導致車廂損毀，更釀1死10傷，引發民眾憂慮，也擔心捷運沿線是否會有其它工地造成可能情況。

工務局表示，固定式起重機使用時，必須取得使用許可證，操作人員也需要取得合格證照才可以進行操作，使用時也要遵循勞安的相關規定。目前已清查目前全市設置固定式起重機的工地有56處，已要求所有工地在5月19日前先進行自主檢查。