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新北捷運沿線12處塔吊 明日中午前全數完成稽查

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北目前施工中高樓有69支塔吊。新北工務局施工科日前赴捷運附近的中和安邦社宅稽查塔吊情況。圖／新北工務局提供
新北目前施工中高樓有69支塔吊。新北工務局施工科日前赴捷運附近的中和安邦社宅稽查塔吊情況。圖／新北工務局提供

台中捷運行駛中卻「飛來橫禍」，畫面駭人，引發各界關注沿線工地情況，新北工務局表示，目前已經盤點全市有56處塔吊，這兩天更針對捷運沿線12處稽查，預計明天中午前全數完成。

台中捷運路線因鄰近興富發建案工地釀嚴重工安意外，業者的施工吊臂不慎砸落行駛捷運撞上，不僅導致車廂損毀，更釀1死10傷，引發民眾憂慮，也擔心捷運沿線是否會有其它工地造成可能情況。

工務局表示，固定式起重機使用時，必須取得使用許可證，操作人員也需要取得合格證照才可以進行操作，使用時也要遵循勞安的相關規定。目前已清查目前全市設置固定式起重機的工地有56處，已要求所有工地在5月19日前先進行自主檢查。

工務局指出，目前全市設置固定式起重機56處中，有12處位於捷運設施沿線，目前已列入近期巡查重點，這兩天已經正在稽查中，最慢明天中午前就會稽查完畢，以加強避免工程災變發生；全部56處稽查完後，將會再不定期抽查。

工務局表示，新北目前施工中的高樓層工地有56處、69支塔吊，捷運沿線的塔吊12支。圖／新北工務局提供
工務局表示，新北目前施工中的高樓層工地有56處、69支塔吊，捷運沿線的塔吊12支。圖／新北工務局提供

台中捷運 重機 車廂

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