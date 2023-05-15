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汐止白雲里老人共餐結合義剪 讓長輩美美吃飯

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區白雲里老人共餐安排美髮師為老人家義剪，讓長輩有新髮型開心吃飯。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區白雲里老人共餐安排美髮師為老人家義剪，讓長輩有新髮型開心吃飯。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區白雲里老人共餐已經好多年，每個星期固定一次共餐，讓老人家多多走出來動一動，而這個星期共餐，里長陳俊地特地和國際佛光會合作，安排美髮師為老人家義剪，讓長輩有新髮型開心吃飯。

一大早在白雲里老人共餐的地方也就是籃球場旁，雖然，中午吃飯時間還沒到，但長輩已經早早報到，而美髮師則是拿著剪刀梳子專心的為長輩們理髮，每個星期固定舉辦老人共餐的白雲里，這次特地和佛光會松吉分會合作，當天邀請六位設計師，在吃飯前先為老人家免費剪頭髮。

佛光會中華總會松吉分會長喻美玲表示，佛光會因為有責任里，那白雲里就是松吉的責任里，所以，剛接會長就有來跟里長拜訪，了解整個社區的性質以後，看看有沒有機會辦理活動，因此，藉由共餐的機會，安排了義剪。

白雲里長陳俊地指出，感謝佛光會這次安排了設計師來為里內的長者剪頭髮，搭配每個星期一次的老人共餐，讓他們在吃飯前都有新髮型。

老人共餐搭配免費義剪，佛光會首次和白雲里辦公處合作，邀請熱心的設計師共襄盛舉，而志工們則也是一早就在一旁忙著洗菜炒菜，而長輩們透過義剪都有新髮型，等著美美吃飯。

老人共餐 長輩 髮型

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