預立醫療照護諮商簽署 淡水馬偕醫院員工親屬參與

為推動病人自主權利法，淡水馬偕醫院安寧中心團隊下鄉直接進入社區協助有意願之民眾完成「預立醫療決定」簽署，這次針對院內員工家屬共有32多位參與，更讓員工及其家人對於「病人自主權利法」保障民眾醫療自主、善終權益、進而擴及家庭、社會性的權益的重要政策更貼近。

馬偕紀念醫院總院 副院長 洪大川表示，過去在院內，就有超過四百人參與，而今年第一季就有四百位親屬參與，在病人自主權利法案中明確保障每個人的知情，決策與選擇權，同時確保民眾善終意願在意識昏迷、無法清楚表達時，其自主意願都能獲得法律的保障與貫徹。而針對這樣的預立醫療照護諮詢程序，過去幾年淡水馬偕醫院更推廣到社區健康小站，可說是全力在推行病人自主權利法政策。

淡水馬偕紀念醫院社區醫學中心表示，在馬偕醫院當中有七個單位，這次的簽署當中有32位的員工及家人一起來參與，經過諮商後，可思考一旦自身面對五款特定臨床條件時，是否想要繼續「接受維持生命治療」與「接受人工營養及流體餵養」，進而簽署「預立醫療決定」醫院也期盼透過ACP，意願人表達醫療決定，讓親友了解其想法，能減少家屬面對困難醫療決策的壓力。