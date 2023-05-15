快訊

台灣將推周休三日？ 「護國神山」等指標科技大廠噤聲主因曝

怎麼繳稅省最多？刷卡回饋一次看 存股這招節稅又賺錢

西門町肯德基真的掰了 熄燈逾一年半...傳「超人氣商家」將進駐

預立醫療照護諮商簽署 淡水馬偕醫院員工親屬參與

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水馬偕醫院針對院內員工家屬共有32多位參與完成「預立醫療決定」簽署，保障民眾醫療自主、善終權益。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水馬偕醫院針對院內員工家屬共有32多位參與完成「預立醫療決定」簽署，保障民眾醫療自主、善終權益。 圖／紅樹林有線電視提供

為推動病人自主權利法，淡水馬偕醫院安寧中心團隊下鄉直接進入社區協助有意願之民眾完成「預立醫療決定」簽署，這次針對院內員工家屬共有32多位參與，更讓員工及其家人對於「病人自主權利法」保障民眾醫療自主、善終權益、進而擴及家庭、社會性的權益的重要政策更貼近。

馬偕紀念醫院總院 副院長 洪大川表示，過去在院內，就有超過四百人參與，而今年第一季就有四百位親屬參與，在病人自主權利法案中明確保障每個人的知情，決策與選擇權，同時確保民眾善終意願在意識昏迷、無法清楚表達時，其自主意願都能獲得法律的保障與貫徹。而針對這樣的預立醫療照護諮詢程序，過去幾年淡水馬偕醫院更推廣到社區健康小站，可說是全力在推行病人自主權利法政策。

淡水馬偕紀念醫院社區醫學中心表示，在馬偕醫院當中有七個單位，這次的簽署當中有32位的員工及家人一起來參與，經過諮商後，可思考一旦自身面對五款特定臨床條件時，是否想要繼續「接受維持生命治療」與「接受人工營養及流體餵養」，進而簽署「預立醫療決定」醫院也期盼透過ACP，意願人表達醫療決定，讓親友了解其想法，能減少家屬面對困難醫療決策的壓力。

馬偕醫院 淡水 病人自主權

延伸閱讀

晚來會被搶光光！淡水台電冰棒「傳統枝仔冰」一支12元　糯米冰用料實在、蜂蜜檸檬好清爽

母親節送給媽媽們的禮物 台灣基進要女性投入社區民防

溫馨母親節 淡水親子手作黏土小花環體驗

淡水地政所慶母親節 邀李炳輝獻唱給員工媽媽聽

相關新聞

新北捷運沿線12處塔吊 明日中午前全數完成稽查

台中捷運行駛中卻「飛來橫禍」，畫面駭人，引發各界關注沿線工地情況，新北工務局表示，目前已經盤點全市有56處塔吊，這兩天更...

和平卸專責醫院還里民？ 北市找用地一周向議員提報告

台北市立聯合醫院和平院區過去長期擔任防疫專責醫院，不過也因疫情期間僅能收治確診病患，衝擊中正萬華民眾就醫權利，日前有里長...

北市好市多A肝莓果回收情形 衛生局：賣場已全數下架

美式賣場好市多進口綜合莓日前檢出A肝病毒，北市衛生局今天表示，持續稽查好市多內湖及北投分店冷凍綜合莓類產品回收情形，賣場...

救國團官司纏訟 致金青中心列新北溫泉區計畫卡關

救國團向新北市府承租土地，經營金山青年活動中心。原計2024年底租約到期後，建物將捐贈給市府，新北財政局初步規畫以BOT...

蔣萬安拒簽社宅承諾書挨批選後龜縮 北市：社會自有公評

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告社宅進度，民眾黨團議員在議場要求蔣萬安簽署「持續興建社會住宅承諾書」，遭蔣萬安拒絕，直言對...

坑洞案損鄰 北市府：先調查地質再鑑定建物結構

國民黨台北市議員詹為元今天指出，信義區坑洞事件損鄰，災後檢測、復原需時多久。北市府表示，最慢2天內完成地質調查，若地質結...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦