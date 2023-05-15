萬里幼兒園種香草傳恩情 幼兒DIY香草盆栽送媽媽

因應五月有母親節，萬里幼兒園將特色種植課程融入在節日中，老師帶領學童選擇自己想要種植的香草植物，並且照顧將近一個月，並且製作愛心小插卡妝點自己的香草盆栽，要將愛透過香草作物傳遞給媽媽。

萬里幼兒園園長鍾綺芬說，萬里幼兒園的特色課程就是種植，在四月份開始規劃讓領學童選擇自己想要種植的香草植物，並且照顧將近一個月，就是準備要在母親節送給小朋友的媽媽當作母親節禮物。在這將近一個月的細心照顧香草作物，讓小朋友體會到爸爸媽媽平時照顧自己的用心與辛苦。

學童選擇自己想要送給媽媽的味道，決定接下來自己要照顧將近一個月的香草作物，在五月初，老師也開始帶著孩子們經驗分享，感受照顧作物的心情，並且製作愛心小插卡妝點自己的香草盆栽，要將愛透過香草作物傳遞給媽媽。

萬里幼兒園園長鍾綺芬指出，除了細心照顧，為了讓盆栽更像禮物，學生製作愛心小插卡還有親手DIY小相框，放入照片一起作為母親節禮物贈送給自己的照顧者。

萬里幼兒園希望讓特色課程與節日做結合，讓孩子們可以將課程上所學應用在日常的生活之中。而盆栽帶回家後，也可以與爸爸、媽媽一起互動照顧，增進親子感情。