基隆河瑞芳親水步道好風光 地方爭取彩繪添光彩

瑞芳區連接爪峰里和新峰里的基隆河親水步道，這幾年由地方里長和志工的用心維護下，步道周邊景觀很不錯，但是步道上方的前面，因為年久失修早已經斑駁不堪，因此，地方也希望爭取施作彩繪牆片面，長期計畫是盼能將步道延伸，讓親水步道更加完善。

每天早上和晚上都有不少民眾在爪峰的親水步道散步健走，雖然短短不到五百公尺的距離，但一旁有地方用心栽種的花草，讓景觀提升不少，更有地方發揮的小巧思，讓走在步道上的民眾還能瞭解地方歷史。

爪峰里里長簡明慧說，這條親水步道環境優美，但周邊綠美化都需要苦心經營，才有現在看到的成果，也盼來此的民眾發揮公德心，一起維護這裡的環境。而為提升能見度，地方也盼爭取牆面彩繪，為親水步道增添光彩。

新峰里里長黃茂峻則表示，親水步道目前長度只到快瑞芳國中，早期有規劃要延伸，但後來無下文，最近也希望能重新爭取延伸計畫，盼有關單位可以支持，讓親水步道更加完善。