快訊

代言接不完！演藝圈「繳稅大戶」是他 自曝上繳近千萬

2024年大選「不缺席」 謝龍介表態爭取國民黨不分區立委

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和平卸專責醫院還里民？ 北市找用地一周向議員提報告

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
日前有里長發起盼市府將和平醫院還給社區。衛生局長陳彥元今天在議會警政衛生部門質詢表示，需要一點時間討論市府用地，允諾一周內向議員報告。圖／引用直播
日前有里長發起盼市府將和平醫院還給社區。衛生局長陳彥元今天在議會警政衛生部門質詢表示，需要一點時間討論市府用地，允諾一周內向議員報告。圖／引用直播

台北市立聯合醫院和平院區過去長期擔任防疫專責醫院，不過也因疫情期間僅能收治確診病患，衝擊中正萬華民眾就醫權利，日前有里長發起盼市府將和平醫院還給社區。北市衛生局長陳彥元今天在議會警政衛生部門質詢表示，需要一點時間討論用地，允諾一周內向議員報告說明。

台北市議員洪婉臻今天在議會警政衛生部門質詢時，拿出當年SARS期間，五位因公殉職的醫護人員名單，北市聯醫總院長璩大成看到這幾個名字，一度眼眶泛紅，並坦言「很抱歉，我情緒上有些不太穩定...，看到這些人的名字還是...。」

洪婉臻表示，和平醫院經歷SARS之後，3年的新冠疫情又是台北市的專責醫院，尤其這次疫情長達三年多，對地區影響相當大，原本區域醫院應該是要給周邊里民就醫照護，不過卻因是專責醫院，導致只能收治確診病患，嚴重影響里民就醫權益，中正萬華區才會有數十位里長站出來，希望市府將和平醫院還給社區。

北市衛生局長陳彥元表示，的確疫情期間，和平醫院因要收治確診病患，必須要停止收治一般病患醫療照護任務，但台北市還是要指定一個專責醫院，至於是不是找新的地方？還要再討論。

洪婉臻更質疑，北市要專責醫院就一定要是和平醫院？還是應該要找新的地方，已經20年了，不應該...，政府欠中正萬華一個補償、一個回饋。身為中正萬華民代，大家應該要向中正萬華說聲抱歉，應該要給予回饋，局長陳彥源回應「認同、也尊重」；璩大成也表示「認同、尊重，非常感謝」。

議員要求，市府應該要將和平醫院還給中正萬華居民，市府不能原地踏步，陳彥元表示，需要一點時間討論市府用地，允諾一周內向議員報告。

議員洪婉臻今天在議會警政衛生部門質詢時，拿出當年SARS期間，五位因公殉職的醫護人員名單，北市聯醫總院長璩大成看到這幾個名字，一度眼眶泛紅，並坦言「很抱歉，我情緒上有些不太穩定...，看到這些人的名字還是.....。」圖／引用直播
議員洪婉臻今天在議會警政衛生部門質詢時，拿出當年SARS期間，五位因公殉職的醫護人員名單，北市聯醫總院長璩大成看到這幾個名字，一度眼眶泛紅，並坦言「很抱歉，我情緒上有些不太穩定...，看到這些人的名字還是.....。」圖／引用直播

衛生局 疫情

延伸閱讀

北市好市多A肝莓果回收情形 衛生局：賣場已全數下架

醉態糗…萬華阿兜仔「搭訕找狗」遭報警 竟跟警察稱兄道弟

國際護師節力挺和平醫院 中正萬華里長盼卸專責醫院重責

國民黨中正萬華與于美人合作？ 市黨部主委：完全沒有

相關新聞

和平卸專責醫院還里民？ 北市找用地一周向議員提報告

台北市立聯合醫院和平院區過去長期擔任防疫專責醫院，不過也因疫情期間僅能收治確診病患，衝擊中正萬華民眾就醫權利，日前有里長...

北市好市多A肝莓果回收情形 衛生局：賣場已全數下架

美式賣場好市多進口綜合莓日前檢出A肝病毒，北市衛生局今天表示，持續稽查好市多內湖及北投分店冷凍綜合莓類產品回收情形，賣場...

救國團官司纏訟 致金青中心列新北溫泉區計畫卡關

救國團向新北市府承租土地，經營金山青年活動中心。原計2024年底租約到期後，建物將捐贈給市府，新北財政局初步規畫以BOT...

蔣萬安拒簽社宅承諾書挨批選後龜縮 北市：社會自有公評

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告社宅進度，民眾黨團議員在議場要求蔣萬安簽署「持續興建社會住宅承諾書」，遭蔣萬安拒絕，直言對...

坑洞案損鄰 北市府：先調查地質再鑑定建物結構

國民黨台北市議員詹為元今天指出，信義區坑洞事件損鄰，災後檢測、復原需時多久。北市府表示，最慢2天內完成地質調查，若地質結...

北市信義區坑洞案 蔣萬安：追查肇因究責

台北市信義區一處新建案工地旁道路13日坍塌下陷，台北市議員秦慧珠今天質疑施工廠商以水泥包土疑偷工減料；台北市長蔣萬安表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦