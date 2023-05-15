和平卸專責醫院還里民？ 北市找用地一周向議員提報告

台北市立聯合醫院和平院區過去長期擔任防疫專責醫院，不過也因疫情期間僅能收治確診病患，衝擊中正萬華民眾就醫權利，日前有里長發起盼市府將和平醫院還給社區。北市衛生局長陳彥元今天在議會警政衛生部門質詢表示，需要一點時間討論用地，允諾一周內向議員報告說明。

台北市議員洪婉臻今天在議會警政衛生部門質詢時，拿出當年SARS期間，五位因公殉職的醫護人員名單，北市聯醫總院長璩大成看到這幾個名字，一度眼眶泛紅，並坦言「很抱歉，我情緒上有些不太穩定...，看到這些人的名字還是...。」

洪婉臻表示，和平醫院經歷SARS之後，3年的新冠疫情又是台北市的專責醫院，尤其這次疫情長達三年多，對地區影響相當大，原本區域醫院應該是要給周邊里民就醫照護，不過卻因是專責醫院，導致只能收治確診病患，嚴重影響里民就醫權益，中正萬華區才會有數十位里長站出來，希望市府將和平醫院還給社區。

北市衛生局長陳彥元表示，的確疫情期間，和平醫院因要收治確診病患，必須要停止收治一般病患醫療照護任務，但台北市還是要指定一個專責醫院，至於是不是找新的地方？還要再討論。

洪婉臻更質疑，北市要專責醫院就一定要是和平醫院？還是應該要找新的地方，已經20年了，不應該...，政府欠中正萬華一個補償、一個回饋。身為中正萬華民代，大家應該要向中正萬華說聲抱歉，應該要給予回饋，局長陳彥源回應「認同、也尊重」；璩大成也表示「認同、尊重，非常感謝」。