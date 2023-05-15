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石門「新北第一粽」活動27日登場 600顆免費嚐

中央社／ 新北15日電

新北市石門「新北第一粽」農特產品行銷活動受到COVID-19疫情影響停辦3年後，將在27日登場，以百斤大肉粽揭幕，提供600顆小肉粽免費嚐，情侶或夫妻吃肉粽有機會獲黃金對戒。

石門區公所今天舉行記者會，宣布石門區2023「新北第一粽」農特產品行銷推廣活動將在27日熱鬧登場，適逢端午節即將到來，今年活動以「新北第一粽」為主題推廣石門粽品牌形象，並結合「石門3寶」肉粽、石花凍與鐵觀音，推廣在地特色美食。

會中，新北市政府民政局長柯慶忠談及新北「石門粽」起源時指出，民國70年間信眾買肉粽祭拜十八王公，因香火鼎盛，附近攤商紛紛爭相販賣肉粽，從此成為石門小吃的代名詞。現在石門區內有十幾家的肉粽業者，各家風味獨特。

石門區長曾明華表示，2023「新北第一粽」農特產品行銷推廣活動是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後睽違3年再次盛大舉辦，現場邀在地8家特色肉粽店家及12家鐵觀音、石花凍等在地農特產店家進行展售。

他說，活動將以百斤大肉粽揭開序幕，現場準備600顆小肉粽免費品嚐，還安排「心粽只有你黃金對戒」等趣味活動，開放30組情侶或夫妻一起報名吃肉粽，有機會在粽子中咬到黃金對戒並帶回家。

曾明華表示，活動還有歌手演唱與氣球大師用氣球包肉粽，現場打卡還送新台幣50元美食券，並可參加摸彩活動。

石門 疫情

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