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北市好市多A肝莓果回收情形 衛生局：賣場已全數下架

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
有關美式賣場檢出A肝病毒冷凍莓果類產品，經過衛生局查核，目前已全數下架。圖／聯合報系資料照
有關美式賣場檢出A肝病毒冷凍莓果類產品，經過衛生局查核，目前已全數下架。圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多進口綜合莓日前檢出A肝病毒，北市衛生局今天表示，持續稽查好市多內湖及北投分店冷凍綜合莓類產品回收情形，賣場目前已全數下架，另外也針對北市459家餐廳、飲料店及麵包店等食品業者，但查無使用違規批次產品。

衛生局也提醒，民眾若有購買「科克蘭冷凍三種綜合莓」及「科克蘭冷凍藍莓」請立即停止食用，並攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場專屬退貨櫃台辦理退貨作業。

根據統計，好市多冷凍莓果類產品目前已全數下架，截至14日冷凍綜合苺累計下架3928包共計7070.4公斤，退貨量共計3883.5公斤；冷凍藍莓下架799包共計1813.73公斤，退貨量共計3,209公斤；冷凍草莓架上已無商品，退貨169.3公斤。

好市多 衛生局 北市

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