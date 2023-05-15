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救國團官司纏訟 致金青中心列新北溫泉區計畫卡關

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北財政局原先規畫以BOT、ROT開發金山青年活動中心，成建戶外生活體驗園區。 圖／陳建成提供
新北財政局原先規畫以BOT、ROT開發金山青年活動中心，成建戶外生活體驗園區。 圖／陳建成提供

救國團向新北市府承租土地，經營金山青年活動中心。原計2024年底租約到期後，建物將捐贈給市府，新北財政局初步規畫以BOT、ROT開發，建戶外生活體驗園區，但救國團遭黨產會處分，61筆不動產移轉為國有，中央地方預計本月將討論產權問題，但救國團再提起上訴，市府後續開發計畫勢必卡關。

不當黨產處理委員會去年7月處分救國團61筆不動產、近14億元不當取得財產移轉國有，救國團一開始聲請停止強制執行，台北高等行政法院也在去年9月裁定於本訴確定前暫停執行，但最高法院今年初停止執行裁定，因此金山青年活動中心17棟建物3月時移轉為黨產會財產，現由國產署代管。

新北財政局租給救國團20筆市有土地，作金山青年活動中心使用，租期至2024年底，建物產權將捐贈給市府。新北財政局說，租約到期前市府便著手規畫後續開發，初步以BOT、ROT方式開發，建置戶外生活體驗園區，比如現有溫泉區、露營區等，可開發為溫泉旅館、露營等設施，現在可行性評估中。

不過現在金青17棟建物移轉國有，開發計畫需經過黨產會同意，國產署預計本月邀集各地土地所有權單位開會，討論建物是否要撥用、借用甚至租用，但救國團再提起上訴，官司恐纏訟數年，後續開發計畫勢必卡關。

新北財政局說，初步以BOT、ROT方式開發，建置戶外生活體驗園區，比如現有溫泉區、露營區等，可開發為溫泉旅館、露營等設施。圖／翻攝自金山青年活動中心粉絲頁
新北財政局說，初步以BOT、ROT方式開發，建置戶外生活體驗園區，比如現有溫泉區、露營區等，可開發為溫泉旅館、露營等設施。圖／翻攝自金山青年活動中心粉絲頁

救國團 黨產會

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