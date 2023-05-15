蔣萬安拒簽社宅承諾書挨批選後龜縮 北市：社會自有公評

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告社宅進度，民眾黨團議員在議場要求蔣萬安簽署「持續興建社會住宅承諾書」，遭蔣萬安拒絕，直言對承諾書上「不要龜縮」四個字有意見。專案報告結束，媒體堵問蔣萬安為何沒簽承諾書？甚至傳出要蔣簽承諾書的是前市長柯文哲要求？蔣萬安僅表示，他已在議會具體口頭承諾，興建社宅的腳步不會停下來。

北市府發言人殷瑋表示，社會住宅議題，北市府很感謝前市長柯文哲，喊出8年5萬戶目標，並在8年任內，完工4954戶，如果加上郝龍斌市長任內規劃開工及取得的1566戶，則有6520戶；另外目前仍在施工中、待開工、招標中及規畫中的，8年下來是1萬332戶。

殷瑋也提到，但面對居住正義相關問題，蔣萬安市長已經公開說過，現任市府團隊會努力往5萬戶的目標逐步邁進，而且也不需要使用「選後龜縮」這樣的政治語言。

殷瑋指出，依都發局的規畫，社會住宅除了自建之外，還要透過公私協力，納入包括公辦都更社宅、EOD、TOD、都更分回、容獎回饋、包租代管等等在內的多元手段。

對於有議員質疑蔣萬安提出的7千戶潛力基地是畫大餅，媒體也問，市府何時公布基地名單？殷瑋表示，會等都發局有更明確規畫，自然會進一步對外說明。