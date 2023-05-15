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坑洞案損鄰 北市府：先調查地質再鑑定建物結構

中央社／ 台北15日電
台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告。 聯合報記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告。 聯合報記者余承翰／攝影

國民黨台北市議員詹為元今天指出，信義區坑洞事件損鄰，災後檢測、復原需時多久。北市府表示，最慢2天內完成地質調查，若地質結構穩定，再進行建物結構安全鑑定。

台北市議會今天進行「台北市重大工程進度」市長專案報告。詹為元針對信義區坑洞事件質詢指出，事件造成多戶民宅受損，目前有無結構技師或相關單位檢測受損民宅的安危，以及多久內可完成相關檢測，讓受災戶早日安全返家。

蔣萬安答詢表示，事發後第一時間，包括土木結構技師等都有到現場進行實際了解及鑑定，目前正在做全面檢視，包括地層、地質、周邊民宅及塌陷部分。

台北市建管處長虞積學補充說明，今天一直持續與建商聯絡，下午會進行透地雷達調查，預計1、2天內會完成地質調查結果；若地質結構都穩定，後續就可進行建物結構安全判斷，預計1週內應可完成。

他表示，地質調查結果若發現有孔洞或軟弱地層等現象，就需要進行地質改良作業，後續相關時程也會隨之拉長。

蔣萬安 天坑

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