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北市信義區坑洞案 蔣萬安：追查肇因究責
台北市信義區一處新建案工地旁道路13日坍塌下陷，台北市議員秦慧珠今天質疑施工廠商以水泥包土疑偷工減料；台北市長蔣萬安表示，一定會完整追查肇因和究責。
蔣萬安上午列席台北市議會，進行「台北市重大工程進度」專案報告。針對信義區道路坍塌事件，國民黨台北市議員秦慧珠質詢時出示照片，指為案發當天施工廠商自行拍攝的照片。
秦慧珠說，照片顯示一個破洞，上半部為水泥，中間有許多鋼筋裸露，下面則有垃圾、太空包和塑膠袋；有專家說這就是肇事的破洞，若全用水泥覆蓋，就不會出現裸露鋼筋和洞口，質疑施工廠商以水泥包土，類似偷工減料，才造成破洞產生。
她說，不明白為何現場有塑膠袋和太空包等物，詢問蔣萬安能否依法追究相關責任，以及成立專案小組進行調查。
蔣萬安答詢表示，一定會完整調查這次事件原委，該廠商負的責任，一定會追究廠商負責，也會就照片和議員提供的資料，進行調查和了解整個事件肇因。
台北市建管處長虞積學說，連續壁內包泥，不一定是偷工減料，有可能是施工疏失問題，並指塑膠袋是建管處發現案發地點滲水後，要求營造廠商調度太空包堵住洞口，才有塑膠袋和太空包的出現。
台北市都發局長王玉芬補充說明，偷工減料是意味「人為刻意為之」。
台北市信義區嘉興街附近的新建案工地在13日下午疑因施工，導致崇德街60巷出現道路下陷，民宅前出現長15公尺、深3公尺坑洞，目前已灌漿填平。
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