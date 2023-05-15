北市信義區坑洞案損鄰 蔣萬安：建商須修繕善後

台北市信義區坑洞已填平，民進黨台北市議員許淑華今天指出，後續鄰損爭議及危樓重建費應由建商、包商負責。台北市長蔣萬安說，會要求負擔民宅修繕責任，並依法處置。

蔣萬安今天上午列席台北市議會進行「台北市重大工程進度」專案報告。許淑華質詢表示，台北市信義區崇德街60巷路面塌陷事件，所波及範圍內有6戶沒住人、撤離7戶、安置5戶，有4人依親、1人長期住院未返家。

許淑華指出，針對上述受到影響民眾的後續居住問題，她昨天到場勘查發現，民宅主外牆縫隙可伸進1隻手指頭，可見牆面龜裂狀況相當嚴重，包括天花板及地板都有類似狀況，且民宅鐵捲門因現場灌注水泥後都無法開啟，後續民眾也難以返家。

她質詢表示，2週後專家學者再次勘驗案發現場，若受影響民宅結構沒問題，針對鄰損爭議處理，要求蔣萬安承諾由建商及包商全權處理相關修繕費用；若屆時鑑定為危樓，要求由台北市政府協助爭取重建計劃，且衍生費用一樣要由承包商全權負責。

蔣萬安答詢指出，鄰損問題，會要求承造人負擔民宅修繕責任；其次，北市府對於災害期間所付出相關經費支出，也一定會向建商求償，且這也是建商未來復工所必要完成事項；鑑定受損民宅若為危樓時，會依法進行後續處置。