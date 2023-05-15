北市清查建商、塔吊公司 議員要求公開清查資料

台中捷運事故經調查，肇因為工地人員拆塔吊吊臂掉落釀成意外，台北市議員何孟樺今天指出，該塔吊公司近年違反勞基法及工安相關法規情形嚴重，除了稽查興富發6處建案之外，要求市府應全面盤點塔吊公司在北市現有工地承攬情形稽查，同時也要求將違規地址資訊公開，維護市民安全。

何孟樺指出，造成中捷釀災建案「文心愛悅」塔吊承包商是宇球國際興業有限公司，過去承攬過101大樓的塔吊作業及陶朱隱園的營建用升降機，卻有多次違反《勞基法》及其他工安法規遭處分的紀錄，近9年來共有24筆違法記錄。

何孟樺表示，工地吊臂砸向車軌照理來說不會也不應該發生，這次的事件不僅興富發應該扛責，塔吊承包商更是責無旁貸。

何孟樺說，這次的台中捷運事故除了人為疏失，恐也跟塔吊老舊，廠商未善盡保養之責有關，北市府除了稽查興富發6處建案之外，更應全面盤整宇球國際興業目前承攬台北市承攬所有工地塔吊的情形，並進行稽查，維護市民安全，並比照台南、高雄，公布稽查後違規建案位址，將資訊公開透明。

議員李建昌也提醒，中捷事件是一個標準人禍事件，雖然市府已針對捷運高架路段包含淡水線、文湖線清查，要求北市府檢視工作報告送到議會。

蔣萬安也承諾，會將完整報告送至議會，也強調針對公安問題，市府也都會做稽查，若有違規會依法來辦理。