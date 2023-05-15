蔣萬安第一任要推7千戶社宅 為4字不簽承諾書

台北市長蔣萬安今天上午首度赴議會專案報告社宅進度，由於先前蔣遭批評社宅任內無規畫，蔣今報告提到，公有土地資源有限，市府仍積極盤點新增潛力基地，第一任期至115年優先規畫推動約7000戶，遭質疑畫大餅。民眾黨團四位議員今也在議會要求蔣萬安簽署「持續興建社會住宅承諾書」，不過蔣萬安拒簽，直言對承諾書上「不要龜縮」四個字有意見。

蔣萬安今天赴議會專案報告，蔣萬安不斷重申，北市府興建社宅的腳步不會停下來，目前社宅進度，他第一任期民國112至115年，市府規畫自建、公辦都更社宅將有7627戶完工、2820戶完工，並且新增潛力基地7000戶，還有預估都更分回2700戶、民間資源包租代管2000戶，加上前市長郝龍斌、柯文哲任內興建，總計蔣萬安115年任期結束，社宅戶數可達至49800戶。

民眾黨議員黃瀞瑩批評，蔣市府的專案報告112年至115年憑空生出7000戶，質疑社宅規畫是否畫大餅？應該再專案報告向市民說明清楚。民眾黨議員張志豪也表示，蔣萬安社宅規畫包括運用民間資源，算出運用民間資源戶數高達2萬2468戶，包括各類身分租金補貼、包租代管，但包租代管是現有資源的優化管理，與興建社宅是總量增加，兩者不同，要求蔣市府不要將包租代管與蓋新社宅混淆。

民眾黨團四名議員今天也拿出「持續興建社會住宅承諾書」，承諾書上寫明兩點，第一，接續完成前市長柯文哲任內已規畫、預計興建的社會住宅；以5萬戶為目標，持續盤點、整合社宅基地，提出興辦社宅的具體目標與政策，並將EOD、TOD納入多元取得社宅方案，要求蔣萬安簽署。

不過蔣萬安拒簽，表示他已承諾持續推動社宅腳步不會停下來，表示先收下承諾書，並直言承諾書上對「不要龜縮」文字有意見，引發民眾黨團議員不滿，高喊「選前承諾、選後龜縮」。民眾黨議員林珍羽表示，蔣萬安拒簽承諾書，議員是針對市民需要的社會社宅，向市府提出訴求，蔣則回應，他已具體承諾，興建社宅腳步不會停下來，也會透過多元方式，提供社宅需求。

民眾黨團會後受訪表示，蔣萬安拒簽承諾書，民眾黨團非常遺憾。民眾黨議員陳宥丞說，今天的承諾書就是蔣萬安選前的承諾，不過蔣萬安卻很在意龜縮兩字，不簽才是龜縮，尤其盤點的七千戶遭質疑是否是先射箭再畫靶。

黃瀞瑩要也求，蔣市府應對社宅政策更用心一點，不過在輿論壓力下盤點出七千戶，但何時可以完成？應該要向市民說明清楚，蔣萬安表示，北市府會持續推動社宅興建，不過就現實面，社宅是解決居住問題的一環，不是唯一，北市府會透過多元方式，包括TOD、EOD、公辦都更等各種方式。