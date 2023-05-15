安坑輕軌核心區國有地遭長期占用 公所驅逐並改設機車格

安坑輕軌通車帶動地方發展，尤其加開區間車的老市區更是如此，但其中在靠近輕軌安康站一帶的安民街，卻出現國有空地長期遭車輛占用情形，引發民眾不滿。新店區公所表示，在接獲反映後已立即召開會勘及規畫，目前已新設機車格給民眾使用，發揮國有地效益，也舒緩停車需求。

新店安坑地區安民街貫穿安坑市區，也緊鄰安坑輕軌安康站至陽光運動公園站一帶，但安民街79號一處國有空地卻長期遭占用，影響公園出入口進出動線。地方居民說，該空地緊鄰設有托老托幼及圖書館的柴埕活動中心，不少人常常亂停，希望能解決此問題。

新店區公所說明，安民街79號對面國有空地長期遭車輛占用，經柴埕里辦公處反映及相關單位會勘討論後，決議規畫為機車停車格，讓閒置國有土地能發揮最大的效益。