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安坑輕軌核心區國有地遭長期占用 公所驅逐並改設機車格

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
安坑地區安民街國有空地長期遭占用，新店區公所驅離並畫設停車格供民眾使用。圖／新店區公所提供
安坑地區安民街國有空地長期遭占用，新店區公所驅離並畫設停車格供民眾使用。圖／新店區公所提供

安坑輕軌通車帶動地方發展，尤其加開區間車的老市區更是如此，但其中在靠近輕軌安康站一帶的安民街，卻出現國有空地長期遭車輛占用情形，引發民眾不滿。新店區公所表示，在接獲反映後已立即召開會勘及規畫，目前已新設機車格給民眾使用，發揮國有地效益，也舒緩停車需求。

新店安坑地區安民街貫穿安坑市區，也緊鄰安坑輕軌安康站至陽光運動公園站一帶，但安民街79號一處國有空地卻長期遭占用，影響公園出入口進出動線。地方居民說，該空地緊鄰設有托老托幼及圖書館的柴埕活動中心，不少人常常亂停，希望能解決此問題。

新店區公所說明，安民街79號對面國有空地長期遭車輛占用，經柴埕里辦公處反映及相關單位會勘討論後，決議規畫為機車停車格，讓閒置國有土地能發揮最大的效益。

新店區公所表示，因該址路面有破損情形，公所辦理路面刨鋪工程後，再由新北交通局繪設機車格，已在4月中旬開放使用，提供周邊居民更友善便利的居住環境。

靠近輕軌安康站一帶的安民街，出現國有空地長期遭車輛占用情形。圖／新店區公所提供
靠近輕軌安康站一帶的安民街，出現國有空地長期遭車輛占用情形。圖／新店區公所提供

安坑輕軌 國有地

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