台北市社宅規劃不明確 議員批：只畫大餅不負責任

台北市長蔣萬安今赴北市議會進行專案報告，議員陳怡君針對社宅戶數提出質詢，她認為報告中沒提到基地來源和戶數計算方式，只是畫大餅給市民，批評蔣市府不負責任。蔣萬安回應，興建社宅土地取得不易，將從獎勵容積及TOD、廢棄校舍取得。

蔣萬安專案報告提到以5萬戶社宅為施政目標，還說目前資源缺口有1萬4600戶，因公有土地有限，正在盤點基地，並優先規劃7000戶。其中1000戶由公辦都更取得，其餘6000戶從TOD、容積獎勵和校園閒置土地規劃。

陳怡君指出，蔣萬安畫了大餅，專案報告中卻沒有提到戶數如計算、土地如何取得，把所有責任推給建商、學校和TOD，到底怎麼規劃的都不清楚。沒有明確的標的物，只憑一個數字及作法，這根本就是畫大餅給市民，一點都不負責任。

陳怡君舉明倫社宅為例，由閒置校地規劃，最後蓋出380戶，姑且以400戶計算，接下來承諾的6000戶，剩下的基地有辦法蓋15棟明倫社宅才能達到目標，但連基地在哪也不知道，最後就士東湊西湊想辦法湊齊。

蔣萬安表示，興建社宅土地取得不易，將從獎勵容積及TOD、廢棄校舍取得。北市都發局長王玉芬，目前比較大的規劃只有北投一處，但因基地周邊噪音問題仍在溝通中。