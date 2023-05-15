稱社子島鬼城 王世堅要蔣萬安宣示開發決心：免徵地價稅

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，議員王世堅質詢社子島議題，提出三點理由，要求蔣萬安在社子島開發完成前，停徵社子島地價稅，讓「社子島免徵地價稅」。王世堅用「鬼城」形容現在的社子島，質疑政府擺爛任社子島環境繼續惡化。蔣萬安回應，目前社子島減徵地價稅三成，對於議員提出免徵地價稅，市府兩周內發函中央。

蔣萬安今赴議會專案報告，王世堅質疑社子島議題，王說，政府數十年來吃定社子島居民，居民無力搬遷，也無力反抗。中央到地方對社子島擺爛不爽，任社子島環境繼續惡化。還問蔣萬安，有沒有去看過晚上8點以後的社子島，就像「鬼城」。

王世堅說，台北早年的防洪計畫，將社子島列為洩洪、治洪區，對社子島禁建、限建、甚至連整建都不行，尤其這20、30年來，防洪計畫逐漸調整提升，但政府依然吃定社子島居民，對社子島擺爛不甩，任社子島環境繼續惡化。連路燈、紅綠燈都寥寥可數，下水道、醫療設施付之闕如，不僅社子島居民忿忿不平，市民也看不下去，開發社子島刻不容緩。

王世堅要求蔣萬安，在開發社子島完成前，社子島免徵地價稅，作為對社子島長年的委屈補償與宣示決心。

蔣萬安表示，現在社子島開發剩最後一哩路，先前已通過都市計畫、防洪計畫、環評等，剩最後的區段徵收範圍公告等，北市府會竭盡所能做好相關拆遷補償及安置措施。

蔣萬安也提到，的確社子島在地居民特別是長輩、經濟弱勢等，北市府一定會做好拆遷補償及安置，對於議員提出的建議，地價稅可以減三成，不過反遭王世堅不滿回嗆「那是我跟其他民代16年前提出的要求，是免收三成」，他要求，應該進一步全面免徵地價稅。

蔣回應，市府會再來研究，並且持續與居民溝通，也會與中央反映共同來研議，市府兩周內會發函給中央，最短時間答覆。