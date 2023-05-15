興富發內湖建案2年46違規僅罰98萬 北市府無作為挨批

台北市長蔣萬安今赴北市議會進行專案報告，議員游淑慧質詢時，提到南港區某豪宅建案3月底建材從高空掉落、5月後爆工人摔死意外；另外興富發在台中發生工安事件後，檢視在內湖的建案，2年勞檢33次、發現46次違規、罰鍰僅98萬，批評北市府毫無作為。蔣萬安僅回應「後續會檢討」

游淑慧表示，南港區某豪宅建案3月底在施作「建築物料」吊掛工程時，因為沒有固定好，大量PVC管材從10層樓的高度墜下，第一時間警消也都沒有獲報，事後建管處認定，掉落範圍在「工地內」沒有違法，沒有開罰也未通報勞檢處；同建案5月6日，1名67歲工人在電梯井施工時墜樓身亡，卻沒有公布是哪加建案、建商。

游淑慧認為，針對發生重大職災的工程工地，北市府都應該要主動上網公布，工地明顯有工安疏失，2個月前發生誇張的狀況，雖沒人傷亡卻沒通知勞檢，2個月後就發生重大職災，連補習班違規超收都戶公布了，未來可不可以上網公布重大公安違規工程？蔣萬安回「我們會研究」

另外，興富發在台中發生工安意外後，游淑慧檢視興富發在內湖的建案，發現2年來勞檢次數33次，違規通知改善次數高達46次、總罰鍰次數30次、罰款金額98萬，不到1坪價格。其中與高空作業安全防護缺失有關的14次，今年2月才發生重大職業災害，每次勞檢都發現多項違規，但裁罰金額永遠最低起跳，若沒加重處罰怎麼會改善？蔣萬安說「後續我們會檢討」