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台北天坑填平今恢復通行 蔣萬安議會宣示：工地全面清查

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告，這也是蔣萬安上任後，首度針對議員關心的重大施政報告。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告，這也是蔣萬安上任後，首度針對議員關心的重大施政報告。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告，針對台北市十項重大施政大巨蛋、社子島、社宅規畫、市場改建等到議會報告備詢。蔣萬安一上台先針對信義區崇德街天坑重大工安意外、中捷事故，再度宣示表示，他已下令清查全市102處開挖工地，一周內檢查完畢，若有任何公安疑慮，就要立即停工並改善，至於崇德街60巷昨晚七點已全面完成灌漿，今天恢復行人通行。

講萬安也宣示，對於吊臂砸台中捷運事故，他也已要求捷運局、捷運公司建管處、勞檢處全面清查捷運周邊工程及塔吊狀況，缺失部分都已改善。並檢討於台北捷運月台及詢問處增設緊急停車按鈕，並檢討捷運增設遠距監測設備的可行性。

蔣萬安今天赴議會專案報告，這也是蔣萬安上任後，首度針對議員關心的重大施政報告，蔣萬安報告一開始，先針對民眾關心的近期工安事故做出宣示，蔣表示，針對信義區工地施工造成道路坍塌，他已經下令第一時間清查全市開挖工地102處，一周內檢查完畢，如果有任何公安疑慮，工地要立即停工，並且進行改善。

另外，針對周邊受影響的住戶5戶、10人已經預防性疏散，安排至旅館住宿；第三，昨天晚間七點完成灌漿，今天恢復行人通行，已經要求承商加強設置周邊鄰房安全監測，並且提高觀測頻率，一定要經過專業檢測，安全無虞，住戶才可以搬回安心回家。

至於吊臂砸台中捷運事故，蔣萬安表示，他也已經要求第一，捷運局、捷運公司、建管處、勞檢處全面清查捷運周邊工程及塔吊狀況，缺失部分已經完成改善。

第二，他也要求捷運公司針對中捷事件，即刻檢討緊急應變程序，儘速完成現場人員訓練；第三，捷運公司及捷運局檢討於月台及詢問處增設緊急停車按鈕，並且檢討捷運增設遠距監測設備的可行性。

蔣萬安 天坑

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