避免爭道 石碇秀山橋增人行橋

新北石碇秀山橋是通往老街的重要道路，假日遊客眾多，但卻無設置人行道，新北養工處近日完成秀山橋增設人行橋工程，改善橋上空間不足、人車交織危險情況，讓民眾往來老街更安全。

秀山橋位在觀光勝地石碇老街附近，是當地居民及遊客往返石碇老街、淡蘭古道等知名景點的要道，也是銜接碇格路與碇坪路的重要橋梁，民眾過去必須在狹窄的車道中穿梭，非常危險。

新北養工處表示，在採納地方建議後規畫增設人行專用橋梁，縫合橋梁前後人行棧道，讓往來民眾不再與車爭道。秀山橋增設人行橋工程總長度為30.7公尺，淨寬為2公尺，主梁以鋼構型式設計。

養工處指出，秀山橋坐落於觀光區，擁有自然景觀優勢，所以橋面採用壓花地坪柔化橋體結構增添老街懷舊氛圍，造型欄杆則延續前後步道型式融入老街古樸風情，全部工程於4月底完工，除美化市容，也提供民眾更完善的通行空間。