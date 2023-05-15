聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免爭道 石碇秀山橋增人行橋

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
石碇秀山橋增設人行專用橋梁，縫合橋梁前後人行棧道，讓民眾不再與車爭道。圖／新北工務局提供
石碇秀山橋增設人行專用橋梁，縫合橋梁前後人行棧道，讓民眾不再與車爭道。圖／新北工務局提供

新北石碇秀山橋是通往老街的重要道路，假日遊客眾多，但卻無設置人行道新北養工處近日完成秀山橋增設人行橋工程，改善橋上空間不足、人車交織危險情況，讓民眾往來老街更安全。

秀山橋位在觀光勝地石碇老街附近，是當地居民及遊客往返石碇老街、淡蘭古道等知名景點的要道，也是銜接碇格路與碇坪路的重要橋梁，民眾過去必須在狹窄的車道中穿梭，非常危險。

新北養工處表示，在採納地方建議後規畫增設人行專用橋梁，縫合橋梁前後人行棧道，讓往來民眾不再與車爭道。秀山橋增設人行橋工程總長度為30.7公尺，淨寬為2公尺，主梁以鋼構型式設計。

養工處指出，秀山橋坐落於觀光區，擁有自然景觀優勢，所以橋面採用壓花地坪柔化橋體結構增添老街懷舊氛圍，造型欄杆則延續前後步道型式融入老街古樸風情，全部工程於4月底完工，除美化市容，也提供民眾更完善的通行空間。

老街 人行道 新北

延伸閱讀

「行人安全」快閃選捷運站路口 新北：未來4年檢視71處

科大繁星新北197人上榜 瑞芳高工首位技藝金牌上台科大

新北「行人安全大富翁」快閃 親子高喊：終結行人地獄、還路於民

避免老街遊客及居民人車爭道 石碇秀山橋增專屬人行橋

相關新聞

悠遊卡嗶進沖繩半年 僅賺幾千元

台北悠遊卡擴展海外業務，去年起「嗶」進日本沖繩，不過上路近半年，只為悠遊卡公司「賺幾千元」；另外，近年悠遊卡公司主推悠遊...

北門一級古蹟淪黑暗挨批 北市府：5月22日前修好

台北市前市長柯文哲任內拆除忠孝橋引道，讓北門重現天日，北市府也斥資1.2億打造北門廣場，推動「西區門戶計畫」，但卻遭質疑...

防天坑 北市102處開挖工地稽查

北市信義區崇德街60巷一處工地旁道路前天出現大天坑，16戶緊急撤離，市府漏夜灌漿填平，土木專家評估坍塌影響線應還未侵入民...

淡水新市鎮警消共構大樓 都審過關

新北淡水新市鎮住戶有4.8萬人，警消人力及廳舍卻跟不上人口增加速度。市警局、消防局規畫在淡水公七公園建共構大樓，計畫延宕...

避免爭道 石碇秀山橋增人行橋

新北石碇秀山橋是通往老街的重要道路，假日遊客眾多，但卻無設置人行道，新北養工處近日完成秀山橋增設人行橋工程，改善橋上空間...

蔣萬安影片藏彩蛋 自曝給太太的母親節「驚喜」

今天母親節，三寶爸的台北市長蔣萬安祝母親節快樂，並在母親節前夕出任務，街訪小朋友們「媽媽最愛嘮叨什麼？」蔣萬安則自曝他們...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦