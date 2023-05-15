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淡水新市鎮警消共構大樓 都審過關

聯合報／ 記者劉懿萱李易昌／新北報導

新北淡水新市鎮住戶有4.8萬人，警消人力及廳舍卻跟不上人口增加速度。市警局、消防局規畫在淡水公七公園建共構大樓，計畫延宕2年終於通過都審，預計8月發包、2025年完工。地方認為，淡水警力配置跟不上，勤務仍重。市警局表示，今年10月分發會優先爭取派補。

新北市警察局、消防局2020年計畫在淡水公七公園西南側建共構大樓，但是工程都市設計多次修正，在內政部都計審查都未過關，都審大會去年建議將基地移至公園東南側，整併消防局及派出所為一棟，縮小建物量體，今年4月內政部才同意核備。

新北市警局說，將新建一棟地下1樓、地上4樓共構大樓，預計8月工程發包、2025年6月完工、10月進駐。而經費原定為1億9764萬，但基地位置變更、營造物價上漲，總經費調至3億1125萬。

市議員鄭宇恩表示，水碓派出所位在淡水區中正路，雖然離新市鎮不遠，但是新市鎮範圍大，人口快速增加，加上還有其他轄區的勤務，派出所勤務繁忙，民眾長期抱怨。未來有廳舍之後，將能夠縮短警消馳援時間，但淡水區人口已經突破16萬，淡水警分局員額卻僅僅330人，實際僅316人，警民比是1比514，非常繁重，員額一直沒補滿，未來成立新市派出所，原有人力負擔仍重。

市警局表示，正積極向警政署爭取警力派補，保一總隊也支援淡水分局8人，今年10月警察大學、台灣警專畢業生分發也會優先爭取，希望補足警力缺額。但目前新市派出所員額尚未定案，員額數要等成立後視轄區人口數妥適規畫。

新北消防局則表示，目前淡水及周邊共有4處消防分隊，淡水新市鎮距淡水分隊路程約12分鐘、滬尾分隊15分鐘、竹圍分隊20分鐘、三芝分隊22分鐘，還可應付救災需求。未來淡海分隊進駐預計配置20人及雲梯車、水箱車及水庫車各1輛、救護車2輛，建構基本救災戰力。

淡水 警察

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