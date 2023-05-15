救國團金山青年活動中心將熄燈 地方盼市府補破網

中央社／ 新北14日電

曾是台灣北部最大的露營場地的救國團金山青年活動中心將提前於6月30日結束營業，打亂了新北市政府原有開發規畫，地方要求補破網，儘速與中央協調，以提振觀光產業發展。

救國團青年活動中心在社群網站臉書（Facebook）發文表示，金山青年活動中心自民國49年營運已超過60個年頭，很遺憾地，即將在6月30日畫下休止符，6月22日是對外營運最後一日，歡迎旅友前來敘舊。

由於金山青年活動中心土地所有權為新北市政府，但建物昔為救國團所有，承租土地至113年12月31日止。因此，市府原以建物回捐方式進行BOT及ROT等收回再開發。

市府今天表示，金山青年活動中心提前熄燈，市府相關評估及規劃腳步都被打亂了。至於金青中心所稱租金太貴的說法，不是市府的問題，因為土地租金未增加，而是因行政院黨產會追討不當黨產下，原金青中心不用租金的17棟建物移轉國有，中央向救國團要求租金，才促使金青中心提前1年半解約，也使得原評估解約後開發計畫的規劃全部歸零。

為避免金青中心熄燈後，因開發計畫延宕而荒廢，進而影響地方經濟及治安，市府表示，近期已找國有財產署協調，希望能確定地上物的處理方式，才能進一步規劃後續的處理方向。

民進黨新北市議員張錦豪表示，為了提振金山地區發展，地方原協調金青中心租約到期後將地上物捐給市府作整體開發，如今卻因黨產會的追討不當黨產而國有化，使得區域開發增加變數。

他強調，土地和建物都是公有的，地方和中央應好好協調，畢竟金青中心周邊有景觀類似九份的咖啡店，再加上有很棒的老街美食名產，再加上腹地夠且有沙灘、溫泉，遠比墾丁「夏都」沙灘酒店的環境更好，可說是台灣最後一塊生態露營寶地，希望市府能儘速補破網，發揮智慧來努力提振地方觀光產業發展。

黨產會 青年

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