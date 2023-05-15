防天坑 北市102處開挖工地稽查

北市信義區崇德街60巷一處工地旁道路前天出現大天坑，16戶緊急撤離，市府漏夜灌漿填平，土木專家評估坍塌影響線應還未侵入民宅地基，但預計住戶還需要1、2周才能返家。市長蔣萬安昨探視受災戶時表示，請3大專業公會1周內稽查全市開挖階段102件工地，有安全疑慮就勒令停工。

華熊營造在信義區崇德街60巷旁施做集合式住宅，巷道前天出現長14公尺、寬度和深度各3公尺天坑，周邊居民擔心住家主結構受損變危樓，16戶緊急撤離，其中5戶10人由市府安置在旅館。華熊承諾會協助復原。

北市副市長林奕華、社會局長姚淑文陪同蔣萬安昨探視安置住戶，並說明搶修進度；都發局、土木技師公會等專家也再度勘查坍塌點。

住戶反映，搶災不能只灌漿補強路基，應確認60巷周邊都安全無虞。蔣萬安頻做筆記並說，昨凌晨0時10分已填平塌陷路面，持續灌水維持地下水位穩定，市府會詳細評估地層，並請技師鑑定房屋，確保民眾回家時安全無虞。

土木技師公會理事長莊均緯表示，一般開挖影響線在1倍到1.5倍，以工地開挖深度12公尺，有10米多巷道在，地基崩塌範圍應落在建築物前的鐵皮範圍，可能還未侵入民宅主結構地基。

莊均緯說，崩塌點已用混凝土填平，但仍擔心比較深層是否鬆動、有孔洞，會請營造商以透地雷達確認；另外，地下水位已灌到5米，若出水點已無出流跡象，基本上代表已經穩定。