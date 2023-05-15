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北門一級古蹟淪黑暗挨批 北市府：5月22日前修好

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
古蹟北門燈具損壞許久，無人修繕 及城門後面，被塞滿垃圾，也不見清潔人員處理（圖）。圖／北市議員陳怡君辦公室提供
古蹟北門燈具損壞許久，無人修繕 及城門後面，被塞滿垃圾，也不見清潔人員處理（圖）。圖／北市議員陳怡君辦公室提供

北市前市長柯文哲任內拆除忠孝橋引道，讓北門重現天日，北市府也斥資1.2億打造北門廣場，推動「西區門戶計畫」，但卻遭質疑缺乏維護，除景觀燈破損，北門城門還被塞滿垃圾。北市公園處回應，照明燈會5月22日前修好；文化局也表示，已要求清潔廠商提高巡檢清潔頻率，明年起整修北門本體。

北市議員陳怡君指出，北門廣場的景觀燈破損不堪，還有的景觀燈跟底座分離、有的景觀燈更被埋在土堆無法正常照亮，離譜狀況讓北門一級古蹟淪為「黑暗」，甚至無論是白天、晚上，北門城門也常發現被塞許多垃圾包。

古蹟北門燈具損壞許久，無人修繕 （圖）及城門後面，被塞滿垃圾，也不見清潔人員處理。圖／北市議員陳怡君辦公室提供
古蹟北門燈具損壞許久，無人修繕 （圖）及城門後面，被塞滿垃圾，也不見清潔人員處理。圖／北市議員陳怡君辦公室提供
議員質疑，無論是被丟垃圾、還是景觀燈損壞，卻都未見相關單位派人維修，要求市府應有所作為，重拾維護古蹟應有的態度。

北市公園處回應，北門廣場照明確實部分投光燈及燈條損壞，部分投光燈已於5月10日前修復，其餘須待廠商調貨，預計5月22日前能全部修復完，未來也會加強北門照明巡查、維護管理；文化局也表示，已要求清潔廠商即刻清理環境，並提高環境巡檢頻率。

文化局指出，古蹟北門修復及再利用計畫日前也已送中央文資局審核通過，不同過去只整理北門廣場，新一期計畫會由建築師楊仁江設計，明年起，除改善北門照明、周邊排水及門閘設計，更將有規模地整修屋頂防漏及防蟻防蟲，重新將北門外牆紅漆，以原始的朱漆作法補色。

文化局表示，上月向文化部提出的明年整修北門本體計畫，總經費編列近3000萬元，將由北市府及文化部各負擔一半經費。將能徹底改善北門管理問題，並加裝及時監控、改善北門色彩燈光等，以符合歷史氛圍。

北門 北市 文化局

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