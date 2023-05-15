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悠遊卡嗶進沖繩半年 僅賺幾千元

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北悠遊卡擴展海外業務，去年起「嗶」進日本沖繩，不過上路近半年，只為悠遊卡公司「賺幾千元」。圖／悠遊卡公司提供
台北悠遊卡擴展海外業務，去年起「嗶」進日本沖繩，不過上路近半年，只為悠遊卡公司「賺幾千元」。圖／悠遊卡公司提供

台北悠遊卡擴展海外業務，去年起「嗶」進日本沖繩，不過上路近半年，只為悠遊卡公司「賺幾千元」；另外，近年悠遊卡公司主推悠遊付，用戶量全台第四大，單月收付交易額卻僅排「老七」，遭評「難用、使用率低」。悠遊卡公司回應，跨境交易初期不以獲利為考量，是希望提供國人海外便利支付；悠遊付推出3年，會致力增加會員交易量。

台北市前市長柯文哲卸任前赴沖繩行銷悠遊卡，並大讚是「了不起的成就」，不過卻有台灣遊客先前在琉球搭2次計程車，被拒絕用悠遊卡；到「美麗海水族館」也只看到1處紀念品店可用悠遊卡，讓遊客尷尬說「加值5000元新台幣」，回台後卡片還剩5000元，好奇2千個消費熱點在哪裡？

議員林延鳳點出悠遊卡「四大問題」，除「嗶」進沖繩收益差，電子支付App「悠遊付」在IOS系統也負評如潮，根據金管會銀行局統計，今年2月各家「非屬銀行」之行動支付，悠遊付使用者人數排行「老四」，單月收付交易額卻僅排名「老七」，與愛金卡（I-CASH）比較，悠遊付用戶數多出108萬戶，單月收付額卻少1.65億，顯示悠遊付空有用戶數，卻因沒優勢通路功能、定位不明、系統難用等因素，使用率低。

議員張斯綱也質疑，悠遊卡沖繩業績從去年到現在已6個月，業績金額卻只有新台幣35萬元，若是在一般公司，這樣的業績早就被幹掉，要求檢討海外業務的必要性，不要打腫臉充胖子，去做毫無意義的事情。

悠遊卡公司回應，悠遊卡跨境交易有其便利性，如消費時以當時匯率的新台幣扣款，省下匯差及信用卡1.5%手續費，由於目前仍是沖繩旅遊淡季，相信旅遊旺季到來時，交易量會逐步提升。

至於悠遊付績效，悠遊卡公司表示，初期是致力招募會員及通路布點，目前悠遊付會員已累計220萬人，市占第4名，成績算是不錯。目前已有15萬支付點，還在努力增加線上電商購物及高單價的場域。

悠遊卡 沖繩 台幣

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