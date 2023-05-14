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蔣萬安影片藏彩蛋 自曝給太太的母親節「驚喜」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
三寶爸的台北市長蔣萬安祝母親節快樂，並在母親節前夕出任務，街訪小朋友們「媽媽最愛撈叨什麼？」圖／引用自蔣萬安影片
三寶爸的台北市長蔣萬安祝母親節快樂，並在母親節前夕出任務，街訪小朋友們「媽媽最愛撈叨什麼？」圖／引用自蔣萬安影片

今天母親節，三寶爸的台北市長蔣萬安祝母親節快樂，並在母親節前夕出任務，街訪小朋友們「媽媽最愛嘮叨什麼？」蔣萬安則自曝他們家是「嚴母慈父」，太太扮黑臉，小孩比較怕媽媽，母親節要給太太的驚喜是什麼？蔣萬安透露，他要找一天挑戰「一打三」，讓太太有一天去按摩、喝喝下午茶。

蔣萬安公務繁忙之餘，特別在母親節前到公園送媽媽們康乃馨，並且街訪小朋友「媽媽最愛撈叨什麼？」沒想到每個孩子都說得出媽媽最愛撈叨的事，蔣萬安也自爆，「其實我小時候媽媽也常常碎碎念...，常常要叮嚀這、叮嚀那...。」

蔣萬安當一日記者街訪也超會聊，還會模仿媽媽碎碎念時候罵人的模樣，讓小朋友猛點頭，街訪完心情，蔣萬安竟說心情很沈重...怎麼每個小朋友都說得出來媽媽愛碎碎念什麼，不過儘管常會嫌媽媽碎碎念，心理還是很愛媽媽的，並強調給太太休息「一打三」的驚喜，「沒什麼問題，就是一片小蛋糕 A piece of cake。」

為了證明自己會兌現承諾，，蔣萬安也在母親節影片尾聲有段小彩蛋，特別拍下晚上起床幫忙餵奶的影片，蔣萬安一頭亂髮、帶著眼鏡、手抱愛睏的三寶，嘴裡邊唸著「快睡覺，半夜不要起床，一覺到天亮，爸爸求求你...。」

蔣萬安公務繁忙之餘，特別在母親節前到公園送媽媽們康乃馨，並且街訪小朋友「媽媽最愛撈叨什麼？」沒想到每個孩子都說得出媽媽最愛撈叨的事，蔣萬安也自爆，「其實我小時候媽媽也常常碎碎念...，常常要叮嚀這、叮嚀那...。」也向天下的媽媽們說，「辛苦了、母親節快樂！」

影片尾聲藏有小彩蛋，蔣萬安一頭亂髮、帶著眼鏡、手抱愛睏的三寶，嘴裡邊唸著「快睡覺，半夜不要起床，一覺到天亮，爸爸求求你....。」圖／引用自蔣萬安母親節影片
影片尾聲藏有小彩蛋，蔣萬安一頭亂髮、帶著眼鏡、手抱愛睏的三寶，嘴裡邊唸著「快睡覺，半夜不要起床，一覺到天亮，爸爸求求你....。」圖／引用自蔣萬安母親節影片
母親節要給太太什麼驚喜？蔣萬安思考後透露，他要找一天挑戰「一打三」，讓太太有一天去按摩、喝喝下午茶。圖／引用自蔣萬安影片
母親節要給太太什麼驚喜？蔣萬安思考後透露，他要找一天挑戰「一打三」，讓太太有一天去按摩、喝喝下午茶。圖／引用自蔣萬安影片

蔣萬安 母親節

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