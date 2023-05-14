北門燈具損壞、城門內滿滿垃圾 北市府：5月22日前修好

柯市府把陸橋拆除讓北門重現天日，斥資1.2億打造北門廣場，推動「西區門戶計畫」，卻缺乏維護，除了景觀燈破損，北門城門還被塞滿垃圾，沒有市府單位維修、打掃。對此，北市公園處回應，照明燈會於5月22日前修好；北市文化局說，要求清潔廠商提高巡檢清潔頻率，明年起整修北門本體。

北市議員陳怡君指出，北門廣場因為缺乏維護，管理不周，北門景觀燈破損不堪，晚上無法照亮，有些景觀燈斷裂跟底座分離，甚至還有景觀燈被埋在土堆無法正常照亮，一整排景觀燈都被打破無法照明，離譜狀況讓一級古蹟淪為「黑暗」，而無論是白天、晚上，北門城門被塞了許多垃圾包。

陳怡君表示，無論是垃圾還是損壞的景觀燈，都未見相關單位派人維修，乏人問津，北門被指定為一級古蹟，這不僅是在地人的歷史記憶，更是文化的重要指標，市府平時應派員維護及巡察，不容許有人破壞，要求市府相關單位應該有所作為，重拾維護古蹟應有的態度。

對此，北市公園處回應，北門廣場照明，確實有部分投光燈及燈條損壞，部分投光燈已於5月10日前修復，照明無虞，其餘產品須待廠商調貨，預計於5月22日前能全部修復完，未來也會加強北門照明巡查、維護管理。

北市文化局則說，除了委託清潔廠商定期巡檢清理垃圾外，同仁也會到場巡視環境，已經要求清潔廠商即刻清理環境，並已要求提高環境巡檢清潔頻率。

文化局表示，國定古蹟北門修復及再利用計畫日前已送中央文資局審核通過，不同於過去只整理北門廣場，新一期計畫內容由楊仁江建築師設計，將於明年起，除改善北門照明、周邊排水及門閘設計，更將有規模的整修屋頂防漏及防蟻防蟲，而重新將北門外牆紅漆以原始朱漆作法補色，