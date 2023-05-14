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信義區巨大天坑 蔣萬安慰問安置住戶：窮盡一切保障生命財產
台北市信義區崇德街60巷地基嚴重坍塌，出現長14公尺、寬3公尺、深度3公尺的巨大天坑。台北市長蔣萬安今天上午也在副市長林奕華、社會局長姚淑文陪同下，前往信義區旅館慰問安置住戶，蔣萬安表示，「面對突發的意外，我有責任接住市民的無助」，「『家』不只是一棟建築，它更承載了我們最愛的人，市府會窮盡一切努力，保障每一位市民生命財產安全」。
有住戶當場向市長蔣萬安提到，後續的搶災不能只有針對道路基地灌漿補強，應針對60巷周邊都要確認安全無虞，市長蔣萬安聽取居民意見，也頻做筆記。
蔣萬安表示，今天早上，他到旅館探視安置戶，聽取居民的心聲，並致贈慰問金及康乃馨，也向住戶報告工程搶修進度。北市府在凌晨12點10分已經填平塌陷路面，並持續灌水維持地下水位穩定。
蔣提到，目前住戶最關心的是重返家園的期程，市府會做詳細的地層評估，也同時請技師作房屋鑑定，一定會確保回家的時候，市民安全無虞。
蔣說，昨天他已經責成局處針對全市工地全面清查，目前建築工地正在開挖階段有102件，將由三大專業公會逐案現場勘查，會在1周內檢查完畢，若有安全疑慮，就會下令停工。「『家』不只是一棟建築，它更承載了我們最愛的人，市府會窮盡一切努力，保障每一位市民生命財產安全」。
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