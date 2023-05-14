信義天坑還好有巷道 土木專家：坍塌應還沒侵入民宅地基

台北市信義區崇德街60巷地基坍塌，出現長14公尺、寬3公尺、深度3公尺的巨大天坑，周邊居民擔心住家主結構龜裂嚴重，會不會變危樓？土木技師公會理事長莊均緯表示，一般開挖影響線都在一倍到一倍半影響線比較大，以工地開挖目前深度12公尺看，還好有這個10米多巷道在，地基崩塌的範圍應落在建築物前的鐵皮範圍，主結構目前看，可能還沒有實際侵入民宅主結構地基。

北市都發局、土木技師公會等專家，今天上午再度前往信義區道路坍塌地點視察，土木技師公會理事長莊均緯表示，目前崩塌的地點已經用混凝土填滿抹平，不過仍會擔心比較深層的地方，是否鬆動、孔洞，會請營造商透過透地雷達是否地質條件深層也穩定，若連深層都穩定，地質條件就比較不用擔心。

至於監測部分，莊表示，營造廠昨天也有進行道路沉陷點、基地傾斜等監測，確認房子的穩定度為何？如果有變化就比較會有疑慮，但如果沒有變化，地質條件就代表暫時沒有問題，透過監測、透地雷達監測，若都沒有問題，工會也會盡量配合住戶進去拿東西，但專業單位進去是可以的，知道哪裡會比較危險，會避開無法進去的地方，會盡量看結構安全，向局長報告、民眾說明。

媒體也問及是否住戶的基地結構有受影響？莊均緯表示，一般通常開挖影響線都以一倍到一倍半影響線比較大，該工地開挖深度目前為12米，所在地點還好有這個巷道在，因巷道10多米左右，崩塌的範圍座落在建築物前的鐵皮範圍，主結構目前看，可能還沒有實際上侵入民宅主結構地基，不過還是要監測，因肉眼看不出來，目前看影響範圍線坍塌部分，應該都已經填足。

至於地下深度是否有破洞，莊表示，還要利用水壓壓制，截至今天上午，地下水位已經灌到5米，水頭壓滲漏點基本上還是可以壓制，北市府要求灌水到地下3米處，是要用最保守的方式壓制，若出水點已經沒有出流狀況跡象，基本上代表已經打穩定了。