信義區大天坑撤離住戶返家「3條件」 須1至2周專業技師確認

台北市信義區崇德街60巷地基嚴重坍塌，出現長14公尺、寬3公尺、深度3公尺的巨大天坑，北市府昨天第一時間緊急搶修，目前地基已經趨於穩定，對於目前撤離住戶何時可返家？北市都發局長王玉芬表示，住戶返家要有三個條件，會由結構、土木技師公會等確認，預計還需要一到兩周時間。

王玉芬今天上午前往崇德街巨大天坑事故地點視察，對於撤離住戶何時可以返家？王玉芬表示，第一條件是先要進行附近基地的地下透地雷達看探測有沒有孔洞、軟弱土層；再來要確認建築物本身，有沒有沉陷與傾斜；還要進到屋內確認是否有相關毀損與裂縫，這都需要由專業的技術人員判斷之後，住戶才能回到家園，希望工作盡快完成，預估需要一至兩周才能完成。

今天也到現場關心的議員許淑華擔心，許多住戶擔心自己家裡已經變成危樓，擔心住家不安全？王玉芬表示，絕對是安全無虞的狀態下，才會讓住戶返家，安全是最重要，北市府會先判定是否安全，後續所有的安置，也會由承商負擔所有費用。

王玉芬說，北市府第一時間已經要求建商停工，目前執行搶災作業，也已經處承造人、監造人9萬元罰鍰，後續也會再追究相關人員的責任歸屬。

北市信義區長陳冠伶表示，昨天是針對12號、至24號的住戶撤離，調查有5戶住戶需要安置，安置人數為10位，目前都安置在信義區的旅館內，依照市府災害補助規定，安置的補助是每日補助1600元，最高七日，不過若有超過的部分，將會由承造商溝通，會由對方負責，直到安全返家為止。