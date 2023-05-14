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避免老街遊客及居民人車爭道 石碇秀山橋增專屬人行橋

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
為改善橋上空間不足人車交織險象環生的窘境，新北養工處增設人行專用橋梁，縫合橋梁前後人行棧道，讓往來民眾不再與車爭道。圖／新北工務局提供
為改善橋上空間不足人車交織險象環生的窘境，新北養工處增設人行專用橋梁，縫合橋梁前後人行棧道，讓往來民眾不再與車爭道。圖／新北工務局提供

新北石碇中心區域一帶的秀山橋是通往老街的重要道路，假日遊客眾多，但卻無設置人行道，新北養工處近日完成秀山橋增設人行橋工程，改善橋上空間不足人車交織險象環生的窘境，讓民眾往來老街能更加安全舒適。

石碇秀山橋位於觀光勝地石碇老街附近，不僅是當地居民及遊客往返石碇老街、淡蘭古道等知名景點的要道，也是銜接碇格路與碇坪路的重要橋梁，民眾過去必須在狹窄的車道中穿梭，非常危險。

養工處表示，在採納地方建議後規畫增設人行專用橋梁，縫合橋梁前後人行棧道，讓往來民眾不再與車爭道。秀山橋增設人行橋工程總長度為30.7公尺，淨寬為2公尺，主梁以鋼構型式設計。

養工處指出，秀山橋座落於觀光區，擁有自然景觀優勢，所以橋面採用壓花地坪柔化橋體結構增添老街懷舊氛圍，造型欄杆則延續前後步道型式融入老街古樸風情，全部工程於4月底完工，除美化市容，也提供民眾更完善的通行空間。

工務局長祝惠美指出，現正推動城市加減法工程，建設同時也減去不必要的空間；秀山橋人行橋導入人本思維，加減法工程交替運用，增加人行橋梁同時，減去厚重的水泥護欄，以穿透視覺較佳的格柵式護欄保留當地美景，並打造安全、友善共好的人本環境。

為改善橋上空間不足人車交織險象環生的窘境，新北養工處增設人行專用橋梁，縫合橋梁前後人行棧道，讓往來民眾不再與車爭道。圖／新北工務局提供
為改善橋上空間不足人車交織險象環生的窘境，新北養工處增設人行專用橋梁，縫合橋梁前後人行棧道，讓往來民眾不再與車爭道。圖／新北工務局提供
石碇秀山橋為當地居民及遊客往返石碇老街、淡蘭古道等知名景點的重要橋梁，改善前，橋上空間不足，居民及遊客必須在狹窄的車道中穿梭，非常危險。圖／新北工務局提供
石碇秀山橋為當地居民及遊客往返石碇老街、淡蘭古道等知名景點的重要橋梁，改善前，橋上空間不足，居民及遊客必須在狹窄的車道中穿梭，非常危險。圖／新北工務局提供

人行道 老街 新北

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