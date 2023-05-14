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正媽公車司機 開過聯結車 孩子驕傲

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
台北客運932路線公車駕駛員吳佩蓉開公車5年，服務態度認真且親切，常獲乘客表揚和公司獎勵。圖/吳佩蓉提供
台北客運932路線公車駕駛員吳佩蓉開公車5年，服務態度認真且親切，常獲乘客表揚和公司獎勵。圖/吳佩蓉提供

新北女性公車駕駛員目前占3％，台北客運932路線公車駕駛員吳佩蓉開5年車，由於認真且親切，常獲乘客表揚和公司獎勵，她身形嬌小，卻一點也不柔弱，更開過聯結車、當過十幾年的宅配物流貨車司機，還要幫客人搬貨上樓。

36歲吳佩蓉身高僅152公分，但她從25歲就擔任聯結車駕駛、宅配物流貨車駕駛，5年前在友人介紹下，轉投入公車駕駛行列。她說，本身個性愛好自由，且不喜歡靜態工作，出社會後求職都鎖定跟交通有關的行業，只是開貨車每天都要搬貨，甚至還要幫客人搬上樓，真的是體力考驗。

吳佩蓉轉職當公車駕駛後，一開始常被乘客質疑是否能真的開得穩。她坦言，當初車輛轉彎、倒車，甚至是熟記路線，對她來說都是難題，經過3、4個月與公車的「磨合期」，愈開愈順，兩個孩子時常在學校驕傲地說「我媽媽是公車司機！」

吳佩蓉表示，自己也不斷向身邊的女性友人推薦這份工作，公車駕駛的薪資不低，福利待遇也不錯，女性要駕馭開公車其實不難，就跟去適應另一份工作是一樣的道理，就是敢不敢去嘗試而已。

「要是公車可以設廁所多好。」吳佩蓉表示，她沒有固定路線，每個班次的長短不同，路途最長來回需要兩小時，影響最大的就是上廁所，因為公車太大台，停車不方便，只能熟記路線上的加油站點，把握空車時間去上廁所。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，都會留意站上設施是否有考量到女性駕駛的需求，像獨立的休息室、廁所等，目前女性公車駕駛員占比還有很大的進步空間，會持續督導業者。

吳佩蓉

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