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南港建案頻出包 市府令停工

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北南港區一處大樓新建工程5月6日發生工安事件，一名勞工在17樓電梯井工作平台作業，失足墜落至14樓工作平台。圖／勞檢處提供
台北南港區一處大樓新建工程5月6日發生工安事件，一名勞工在17樓電梯井工作平台作業，失足墜落至14樓工作平台。圖／勞檢處提供

台中捷運重大事故引發各界高度關注工安，有民眾在臉書發文一段行車紀錄器影片，目擊北市南港一處建案的建材從高處從天而降，雖未造成傷亡，但畫面震撼。北市府指出，該建案塑膠管材綁紮不實掉落，日前發生勞工墜落死亡，已要求停工，將併案追查。

網友在臉書社團「爆料公社二社」發文貼出一段15秒影片，3月30日行經北市南港時，目擊一處工地吊臂掛著建材，突然從10樓高掉落，場面驚險。他表示，「看到台中捷運站想到前陣子上班路上，遇到的工安意外，也是沒綁好從高處掉落，還好只砸到車沒砸到人。」

北市建管處回應，該案3月30日經民眾1999單一陳情案件及工地回報，建築工地吊掛PVC管材時，因綁紮不實導致掉落。經派員勘查結果，現場有適當的防護措施，也無發生人員傷亡情事，已責由施工廠商確實做好周邊環境安全維護。

勞檢處表示，此大樓新建工程於5月6日上午發生工人墜落事件，一名勞工在17樓電梯井工作平台作業時，失足墜落至14樓工作平台，經緊急送醫仍於8日凌晨死亡。

勞檢處指出，獲報立即派員前往檢查，現勘初步判斷，該工程使作業人員在不安全環境下作業，已要求現場立即停工，並要求事業單位應針對災害發生原因實施調查、分析，改善現場設施設備，據以提出復工計畫，經審查、檢查合格後才可復工。

勞檢處昨獲報此工地發生高空吊掛建材時，綁紮不實掉落地面，因未造成人員傷亡，施工廠商未通報，不過應有疏失，若業者要申請復工，會將3月30日、5月6日發生案件併案處理，經審查合格後，才核准復工。

台中捷運 北市 勞檢

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