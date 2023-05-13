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影／40塊鹹酥雞媽媽的吶喊 「請大家再等等身障兒！」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
蕭麗華是來自新北市的愛心媽媽得獎者，站在台上分享小兒子的親身經驗，希望社會大眾對於身障者能多點耐心給予等候。記者徐白櫻／攝影
蕭麗華是來自新北市的愛心媽媽得獎者，站在台上分享小兒子的親身經驗，希望社會大眾對於身障者能多點耐心給予等候。記者徐白櫻／攝影

「請大家再等等，他們（身障兒）的動作可能會慢一點！」家中育有過動及唐氏症兩個兒子的蕭麗華今天站在台上發出懇切吶喊，冀望社會大眾放慢腳步多點包容。蕭媽媽哽咽說，去年兒子忘記帶錢遭鹹酥雞老闆責罵，舊事重提不想責怪任何人，只想呼籲大眾對於身障者有更多包容與等待，而政府也不要再要求唐氏症患者定期檢測核發身障手冊，染色體異常不會改變。

去年11月，新北永和一家鹽酥雞店發生消費糾紛，一名身障人士購買商品卻付不出40元，老闆為此當眾怒罵，甚至報警處理，店家舉動引發眾怒，網友狂刷負評。

今天下午，蕭麗華出席「第30屆全國十大傑出愛心媽媽」表揚會，鼓起勇氣分享這段傷心往事。蕭麗華說，兒子可以自己搭捷運、公車，當天是想給生病的爺爺及奶奶買甜不辣，點完餐後才發現沒帶錢，有立刻道歉解釋，不過老闆說「沒有用，我已經炸下去了」，不久後孩子爸爸接到警察電話。

蕭麗華說，唐氏症孩子遇到警察會很害怕，這個社會應該要給身障者多一點耐心與愛心，「再等等、再等等，他們的動作可能會慢一點，我們社會（腳步）太快了」，應該再等一下下，再多給他們一點時間；其實很多媽媽都很擔心自己走後小孩怎麼辦，期待社會有更多愛來包容。

此外，蕭麗華也替唐氏症寶寶陳情說，政府核發的身障手冊要定期受檢，這對罹患先天性遺傳疾病的唐寶寶家人來說是種折磨，因為唐氏症孩子可能伴隨多重身心障礙，一出生就是染色體異常，不可能恢復正常，但政府每幾年就要求需要重新鑑定一次，制度需要檢討。

台灣無障礙協會主辦的全國十大傑出愛心媽媽選拔進入第30年，今天下午在高雄科工館南館舉辦表揚暨音樂會，今年共有蕭麗華、高芝芸、卓靖惠、吳淑惠、黃李美慧、黃蔡秋蘭、胡鳳霞、馮金蓮、李美華、許麗珠等十人入選。

左起蕭麗華、高芝芸、卓靖惠，吳淑惠（右二）、黃李美慧（右一）共五人獲頒第30屆全國十大傑出愛心媽媽，妙用法師（右三）擔任頒獎人。記者徐白櫻／攝影
左起蕭麗華、高芝芸、卓靖惠，吳淑惠（右二）、黃李美慧（右一）共五人獲頒第30屆全國十大傑出愛心媽媽，妙用法師（右三）擔任頒獎人。記者徐白櫻／攝影

身障者 唐氏症

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